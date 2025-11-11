USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

В Германии задержан мужчина, призывавший к убийствам политиков

В Дортмунде (ФРГ) задержан мужчина, подозреваемый в анонимных призывах к нападениям на общественных деятелей и официальных лиц и их убийствам.

Гражданин Германии польского происхождения Мартин С. (Martin S.) публиковал в даркнете инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также собирал пожертвования в криптовалюте, намереваясь использовать их для вознаграждения за убийства. Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ.

По данным следствия, не позднее чем с июня 2025 года подозреваемый публиковал на своей странице в даркнете «вынесенные им самим смертные приговоры», списки с фамилиями политиков, которых он призывал убить, и информацию, содержащую «конфиденциальные личные данные потенциальных жертв».

Мужчина был задержан вечером 10 ноября сотрудниками Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и спецназа, вскоре он предстанет перед следственным судьей Федеральной судебной палаты, который примет решение о необходимости ареста.

Платформа Мартина С. была отключена сотрудниками BKA.

