Турецкий военный самолет упал на границе Азербайджана и Грузии. Алиев и Эрдоган созвонились

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов связался с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии. Премьер-министр Али Асадов заявил, что Азербайджан готов оказать всю необходимую поддержку для устранения последствий крушения, проведения поисково-спасательных работ, а также направить на место происшествия соответствующий персонал МЧС Азербайджанской Республики, принять другие необходимые меры. Было подчеркнуто, что МЧС и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана находятся на связи с грузинскими коллегами. Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в связи с крушением военно-транспортного самолета C-130 заявил, что «после крушения военно-транспортного самолета на грузино-азербайджанской границе... срочно начаты поисково-спасательные работы». Дуран призвал использовать официальные заявления турецких ведомств и не распространять неподтвержденную информацию.

В сообщении пресс-службы президента Азербайджанской Республики говорится, что Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: «Глава государства в связи с крушением на территории Грузии военно-транспортного самолета ВВС Турции выразил глубокие соболезнования президенту Турции, семьям и близким погибших военнослужащих, братскому народу Турции. Президент Турецкой Республики поблагодарил президента Азербайджанской Республики за телефонный звонок и соболезнования. В ходе телефонного разговора было отмечено, что соответствующие государственные органы Азербайджана и Турции находятся в контакте в связи с крушением».

* * * 17:36 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщают турецкие СМИ.

* * * 17:27 Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что провел телефонный разговор с грузинским коллегой Гелой Геладзе. «Поисково-спасательные работы продолжаются. Я связался по телефону с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе. Министр также направляется на место происшествия», - сообщил Ерликая в соцсети Х. МВД Грузии сообщило, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека». Грузинские СМИ со ссылкой на «Сакаэронавигацию» сообщают, что турецкий военный самолет C-130, разбившийся на границе Грузии, пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии. Борт потерпел крушение в горах, грузинская сторона направила спасательный вертолет Airbus Helicopters H125 для проведения поисково-спасательных работ. Другим путем приблизиться к месту крушения невозможно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции находятся в контакте с властями Азербайджана и Грузии в вопросе поисково-спасательных работ на месте крушения самолета ВВС Турции. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов также выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с крушением военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе.

* * * 17:07 Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на азербайджано-грузинской границе. Об этом информирует официальный сайт президента Азербайджана. «Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции, вылетевшего из Гянджи. Разделяю Вашу скорбь в эти тяжелые минуты и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю Вам, родным и близким покойного, а также братскому народу Турции самые глубокие соболезнования в связи с трагедией», - говорится в письме. Тем временем МВД Грузии сообщает, что военно-транспортный самолет C-130 ВС Турции упал на грузинской территории, в 5 км от границы с Азербайджаном. «11 ноября текущего года турецкий грузовой борт упал в муниципалитете Сигнаги, примерно в 5 км от государственной границы Грузии», - говорится в сообщении. Число находившихся на борту человек турецкое Министерство национальной обороны пока не приводит. Lockheed C-130 Hercules — военно-транспортный самолет средней и большой дальности, разработанный американской компанией Lockheed Martin. Предназначен для взлета и посадки на грунтовые полосы, перевозки военных грузов, личного состава и эвакуации. CNN Türk отмечает, что данный самолет активно используется ВС Турции в различных миссиях.

* * * 16:38 Министерство национальной обороны Турции опубликовало заявление в связи с крушением самолета в Грузии. «Военно-транспортный самолет, вылетевший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в Грузии. Поисково-спасательные работы ведутся совместно с властями Азербайджана и Грузии», - говорится в сообщении министерства.