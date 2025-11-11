Минкультуры расставило все точки над i

В заявлении Министерства культуры говорится: «На опубликованных группой лиц скриншотах с сайта Министерства культуры был искажен текст, поскольку на устройствах, которые они использовали, была активирована функция автоматического перевода. Распространение такой искаженной информации без проверки и расследования наносит ущерб репутации министерства и формирует неверное мнение у людей.

Просим не вводить общественное мнение в заблуждение, предоставляя подобную неверную информацию.

В целях точной и объективной оценки вопроса считаем важным, чтобы все лица, выражающие свое мнение по данному вопросу, ознакомились с рассматриваемой новостью непосредственно на официальном сайте Министерства культуры. При этом мы считаем важным, чтобы была отключена функция автоматического перевода текстов. Оригинальные тексты представлены на сайте Министерства культуры четко и корректно».

Министерство культуры приводит ссылки на оригинальные новости, о которых идет речь:

https://culture.gov.az/az/news/news-detail/xarici-olkelerdeki-azerbaycan-medeniyyet-merkezlerinin-hesabat-iclasi-kecirilib/2854

https://culture.gov.az/az/announcements/qeyri-hokumet-teskilatlarinin-istiraki-ile-teqdimat-sessiyasi-kecirilecek/78

https://culture.gov.az/az/news/news-detail/azerbaycan-medeniyyet-elcilerinin-forumu-panel-muzakireleri-ile-davam-edib/2855