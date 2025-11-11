USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Минкультуры расставило все точки над i

15:58 1170

Министерство культуры Азербайджана прокомментировало распространение в социальных сетях ложной и искаженной информации о деятельности ведомства.

В заявлении Министерства культуры говорится: «На опубликованных группой лиц скриншотах с сайта Министерства культуры был искажен текст, поскольку на устройствах, которые они использовали, была активирована функция автоматического перевода. Распространение такой искаженной информации без проверки и расследования наносит ущерб репутации министерства и формирует неверное мнение у людей.

Просим не вводить общественное мнение в заблуждение, предоставляя подобную неверную информацию.

В целях точной и объективной оценки вопроса считаем важным, чтобы все лица, выражающие свое мнение по данному вопросу, ознакомились с рассматриваемой новостью непосредственно на официальном сайте Министерства культуры. При этом мы считаем важным, чтобы была отключена функция автоматического перевода текстов. Оригинальные тексты представлены на сайте Министерства культуры четко и корректно».

Министерство культуры приводит ссылки на оригинальные новости, о которых идет речь:

https://culture.gov.az/az/news/news-detail/xarici-olkelerdeki-azerbaycan-medeniyyet-merkezlerinin-hesabat-iclasi-kecirilib/2854 

https://culture.gov.az/az/announcements/qeyri-hokumet-teskilatlarinin-istiraki-ile-teqdimat-sessiyasi-kecirilecek/78 

https://culture.gov.az/az/news/news-detail/azerbaycan-medeniyyet-elcilerinin-forumu-panel-muzakireleri-ile-davam-edib/2855

Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 3913
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 2344
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5631
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1087
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 1962
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 1355
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 1428
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 2261
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 8143
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 6251
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4819

ЭТО ВАЖНО

Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 3913
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 2344
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5631
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1087
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 1962
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 1355
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 1428
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 2261
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 8143
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 6251
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4819
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться