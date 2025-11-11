Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян обвинил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в том, что при его правлении соотношение военного баланса Армении и Азербайджана было 1 к 5.

По словам Рубиняна, которые приводят армянские СМИ, причина в том, что рос не военный бюджет Армении, а семейный бюджет Кочаряна и Сержа Саргсяна.

«Те годы, которые нужно было использовать для наращивания военного бюджета Армении..., использовались для наращивания семейного бюджета Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна», - считает Рубинян.

По утверждению вице-спикера, нарушенный баланс сил стал «основной причиной войны» в 2020 году.