Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна

16:08 1358

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян обвинил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в том, что при его правлении соотношение военного баланса Армении и Азербайджана было 1 к 5.

По словам Рубиняна, которые приводят армянские СМИ, причина в том, что рос не военный бюджет Армении, а семейный бюджет Кочаряна и Сержа Саргсяна.

«Те годы, которые нужно было использовать для наращивания военного бюджета Армении..., использовались для наращивания семейного бюджета Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна», - считает Рубинян.

По утверждению вице-спикера, нарушенный баланс сил стал «основной причиной войны» в 2020 году.

