Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?

В одном из старых кварталов Ясамальского района Баку готовится масштабный снос. Речь идет о районе, расположенном рядом со станцией метро «Иншаатчылар», в котором теснятся одно- и двухэтажные дома без дворов. Жители живут в состоянии тревожного ожидания — в домах уже произведены замеры площадей, однако о сумме компенсаций и дальнейших шагах районных властей им по-прежнему никто ничего не сообщает. По слухам, стоимость компенсаций за один квадратный метр составит от 2500 до 2700 манатов. Но люди уверены, что эти цифры «вброшены» специально, чтобы прощупать реакцию владельцев жилья. Люди, проводившие замеры, отказались представляться, заявив лишь, что «после завершения регистрации соответствующие структуры дадут соответствующие разъяснения». Так что нет ничего удивительного в том, что такого рода «разъяснения» не успокоили людей, а наоборот, только усилили их недоверие. Один из жителей, Мухаммед Гурбанов, рассказал журналистам haqqin.az, что его дом находится всего в пяти минутах ходьбы от метро. «Я не съеду отсюда, пока мне не заплатят хотя бы 3500 манатов за квадрат», - говорит он. По словам Мухаммеда, предлагаемые суммы несправедливы, ведь на них невозможно купить даже небольшую квартиру на окраине Баку. Соседи Гурбанова с ним полностью согласны.

По словам жильцов, измерения проводились только в жилых домах – на объекты торговли и обслуживания никто не заходил. Люди слышали, что компенсации за незаконные постройки выплачиваться не будут, однако официальных заявлений по этому поводу так и не последовало. «Дома, расположенные ниже, ближе к центру ASAN хidmət, уже внесены в списки, и там скоро начнется переселение, - поделился один из местных жителей. Он зарабатывает на жизнь продажей овощей и фруктов с прилавка у своего дома и боится, что с переселением лишится единственного дохода. - Но я не верю, что через год или два наш квартал начнут сносить: здесь тысячи домов, регистрация не завершена, и ни один из жильцов не согласен с предлагаемыми суммами, хотя официально ничего не объявлено». Другой житель квартала вспоминает, что это один из старейших районов Баку. По его словам, здесь еще в советские годы селились рабочие фабрик и заводов, строившие дома своими силами. Со временем район разросся, и теперь в нем живут семьи, приехавшие из разных уголков страны. Жительница Наджиба Алиева говорит, что в их квартале женщины привыкли собираться вместе, помогать друг другу, делить заботы и радости.

«В многоэтажках так не бывает, - вздыхает она. - Там соседи почти не общаются». Поэтому, несмотря на уговоры сына и внука, которые уже начали подыскивать новую квартиру, она не хочет покидать дом, в котором прожила почти 45 лет. Орхан Мамедов, другой житель квартала, недоумевает, почему власти не сообщают хотя бы примерно о сроках сноса. Его брат собирается жениться, и семья хотела бы сделать ремонт, но отец семейства против и говорит: «Какой смысл вкладываться, если дом все равно снесут? При оценке ремонта никто это не учтет». По словам Мамедова, неопределенность тяготит сильнее всего, людям хочется хотя бы понимать, когда все это произойдет. Многие дома в квартале не имеют официальных документов, однако во время замеров ими никто не интересовался. Жители надеются, что при выплате компенсаций различий между оформленными и неоформленными домами не будет.