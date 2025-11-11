Спасатели вызволили водителя из покореженного авто

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о ДТП в поселке Бахар Сураханского района Баку, в результате которого гражданин оказался в беспомощном состоянии в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели Службы особого риска МЧС в ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установили, что ДТП произошло в результате потери управления легковым автомобилем марки «Мерседес» и его падения в овраг. В результате аварии водитель оказался зажатым в деформированном автомобиле. Пострадавший с телесными повреждениями различной степени тяжести находился в беспомощном состоянии.

Спасатели с помощью спецсредств вызволили водителя Эминагарова Заура, 1988 года рождения, и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Соответствующие структуры ведут расследование.