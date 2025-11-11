USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Спасатели вызволили водителя из покореженного авто

16:17 999

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о ДТП в поселке Бахар Сураханского района Баку, в результате которого гражданин оказался в беспомощном состоянии в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели Службы особого риска МЧС в ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установили, что ДТП произошло в результате потери управления легковым автомобилем марки «Мерседес» и его падения в овраг. В результате аварии водитель оказался зажатым в деформированном автомобиле. Пострадавший с телесными повреждениями различной степени тяжести находился в беспомощном состоянии.

Спасатели с помощью спецсредств вызволили водителя Эминагарова Заура, 1988 года рождения, и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Соответствующие структуры ведут расследование.

Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 3924
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 2349
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5632
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1089
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 1964
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 1362
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 1431
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 2265
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 8145
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 6253
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4819
