Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Пожар в бакинской высотке: есть погибший

16:22 2047

В Баку при пожаре в жилом доме погиб человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар произошел в Сураханском районе.

В трехкомнатной квартире площадью 75 кв. м пятого этажа многоэтажного жилого дома огнем были охвачены горючие конструкции одной комнаты на площади 15 м² и потолок кухни, облицованный ламинатом, на площади 4 м².

При осмотре было обнаружено тело одного человека, которое передано соответствующим структурам.

Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар потушен.

По факту соответствующие структуры проводят расследование.

Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 3927
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 2351
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5633
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1090
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 1964
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 1363
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 1432
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 2266
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 8145
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 6255
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4820

