Пожар в бакинской высотке: есть погибший

В Баку при пожаре в жилом доме погиб человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар произошел в Сураханском районе.

В трехкомнатной квартире площадью 75 кв. м пятого этажа многоэтажного жилого дома огнем были охвачены горючие конструкции одной комнаты на площади 15 м² и потолок кухни, облицованный ламинатом, на площади 4 м².

При осмотре было обнаружено тело одного человека, которое передано соответствующим структурам.

Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар потушен.

По факту соответствующие структуры проводят расследование.