Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы

Как сообщил главный прокурор Стамбула Акын Гюрлек, обвинительное заключение передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Главная прокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении экс-мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу.

«Завершена подготовка обвинительного заключения по делу о коррупции в отношении муниципалитета Стамбула. Дело передано в суд. На момент совершения преступления ущерб, нанесенный [фигурантами] государственному имуществу за 10-летний период, оценивается в 160 млрд лир ($3,8 млрд)», - приводит слова Гюрлека телеканал NTV.

Обвинительное заключение состоит из 3,9 тыс. страниц, по делу проходят 402 подозреваемых, из которых 102 человека находятся под арестом.

Как сообщают турецкие СМИ, для Имамоглу, который проходит по делу как основной фигурант и «основатель и лидер преступной организации», обвинение требует от 282 до 2 352 лет тюрьмы по совокупности преступлений.

С 23 марта обвиняемый в коррупции Экрем Имамоглу находится под арестом в тюрьме Силиври.