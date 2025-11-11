Зеленский в прифронтовом Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 ноября, прибыл в Херсон. Как сообщает РБК-Украина, об этом сам Зеленский написал в Telegram.

Он опубликовал обращение к украинцам в честь третьей годовщины освобождения Херсона.

«Помним эту радость, слезы, объятия. Благодарность, когда видишь, как свои возвращаются», - написал Зеленский.

Кроме этого, президент Украины отметил государственными наградами людей разных профессий, военных и гражданских, которые несут службу в Херсоне.

Он выразил благодарность всем, кто был причастен к освобождению города.

«Это и есть Херсонщина, это и есть Украина. Люди, которые ежедневно защищают жизнь, которые живут ради Украины и помогают, волонтерят, сохраняют жизнь. Наши военные, наши ГСЧС-ники. Хочу поблагодарить абсолютно всех учителей, наших детей, которые здесь. Поблагодарить врачей, медицинских работников за то, что они борются за каждую жизнь и помогают. Хочу поблагодарить фермеров», – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что провел совещание с лицами, которые отвечают за безопасность в регионе. На нем также присутствовали военные Сил беспилотных систем. По словам Зеленского, на совещании были определены основные направления для защиты города и региона.

Херсон находился под контролем российских войск с 2 марта 2022 года. 11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон.