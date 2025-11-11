USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Зеленский в прифронтовом Херсоне

16:38 861

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 ноября, прибыл в Херсон. Как сообщает РБК-Украина, об этом сам Зеленский написал в Telegram.

Он опубликовал обращение к украинцам в честь третьей годовщины освобождения Херсона.

«Помним эту радость, слезы, объятия. Благодарность, когда видишь, как свои возвращаются», - написал Зеленский.

Кроме этого, президент Украины отметил государственными наградами людей разных профессий, военных и гражданских, которые несут службу в Херсоне.

Он выразил благодарность всем, кто был причастен к освобождению города.

«Это и есть Херсонщина, это и есть Украина. Люди, которые ежедневно защищают жизнь, которые живут ради Украины и помогают, волонтерят, сохраняют жизнь. Наши военные, наши ГСЧС-ники. Хочу поблагодарить абсолютно всех учителей, наших детей, которые здесь. Поблагодарить врачей, медицинских работников за то, что они борются за каждую жизнь и помогают. Хочу поблагодарить фермеров», – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что провел совещание с лицами, которые отвечают за безопасность в регионе. На нем также присутствовали военные Сил беспилотных систем. По словам Зеленского, на совещании были определены основные направления для защиты города и региона. 

Херсон находился под контролем российских войск с 2 марта 2022 года. 11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон.

Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 3936
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 2354
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5633
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1093
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 1966
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 1364
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 1434
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 2270
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 8145
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 6256
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4820

ЭТО ВАЖНО

