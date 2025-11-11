USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Диалог США-Россия заморожен

16:51 829

Диалог США и России об устранении «раздражителей» в двусторонних отношениях прекратился. На данный момент новый раунд переговоров о восстановлении полноценной работы посольств в Москве и Вашингтоне не запланирован. Об этом заявили «Известиям» в американском представительстве в РФ.

Второй и пока последний раунд консультаций по «раздражителям» между США и Россией состоялся в Стамбуле более полугода назад — 10 апреля. После этого третья встреча так и не была назначена.

В июне посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заверял, что она пройдет в «ближайшее время». Но в российском МИД позднее сообщили, что консультации были отменены по инициативе американской стороны. Затем переговоры планировались на конец октября — начало ноября. Однако стороны до сих пор их не согласовали.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что диалог с американской стороной идет, «но не так быстро, как хотелось бы». При этом он не смог сказать, когда и где может пройти новая встреча для обсуждения «раздражителей».

Консультации о возобновлении полноценной работы посольств, возвращении российской дипсобственности в США, восстановлении авиасообщения между странами и в целом о нормализации отношений проводились параллельно с переговорами Москвы и Киева о завершении войны, которые ничем не закончились, напомнил ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

«99% российско-американского диалога сейчас — вокруг Украины. При этом в Москве в настоящий момент даже нет американского посла, поэтому все дискуссии ведутся напрямую с администрацией Белого дома», — отметил Шариков.

В конце октября президент США Дональд Трамп резко изменил позицию по отношению к России. Он отменил запланированную в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний страны — «Роснефти» и «Лукойла».

Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 3939
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 2356
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5633
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1093
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 1966
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 1364
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 1434
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 2270
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 8146
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 6256
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4820

ЭТО ВАЖНО

Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 3939
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 2356
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5633
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1093
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 1966
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 1364
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 1434
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 2270
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 8146
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 6256
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4820
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться