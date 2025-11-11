Диалог США-Россия заморожен

Диалог США и России об устранении «раздражителей» в двусторонних отношениях прекратился. На данный момент новый раунд переговоров о восстановлении полноценной работы посольств в Москве и Вашингтоне не запланирован. Об этом заявили «Известиям» в американском представительстве в РФ.

Второй и пока последний раунд консультаций по «раздражителям» между США и Россией состоялся в Стамбуле более полугода назад — 10 апреля. После этого третья встреча так и не была назначена.

В июне посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заверял, что она пройдет в «ближайшее время». Но в российском МИД позднее сообщили, что консультации были отменены по инициативе американской стороны. Затем переговоры планировались на конец октября — начало ноября. Однако стороны до сих пор их не согласовали.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что диалог с американской стороной идет, «но не так быстро, как хотелось бы». При этом он не смог сказать, когда и где может пройти новая встреча для обсуждения «раздражителей».

Консультации о возобновлении полноценной работы посольств, возвращении российской дипсобственности в США, восстановлении авиасообщения между странами и в целом о нормализации отношений проводились параллельно с переговорами Москвы и Киева о завершении войны, которые ничем не закончились, напомнил ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

«99% российско-американского диалога сейчас — вокруг Украины. При этом в Москве в настоящий момент даже нет американского посла, поэтому все дискуссии ведутся напрямую с администрацией Белого дома», — отметил Шариков.

В конце октября президент США Дональд Трамп резко изменил позицию по отношению к России. Он отменил запланированную в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний страны — «Роснефти» и «Лукойла».