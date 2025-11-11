Грузию не позвали

Еврокомиссия не пригласила представителей Грузии на форум по расширению Евросоюза, который состоится в Брюсселе на следующей неделе. Это подтвердил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«В ранее опубликованном докладе о расширении ЕС Еврокомиссия заявила, что теперь считает Грузию лишь «номинальным кандидатом» на вступление в Евросоюз, - заявил он. - Еврокомиссия может подтвердить, что Грузия не приглашена на форум по расширению».

Мерсье подчеркнул, что Еврокомиссия обвиняет Грузию в отходе от демократических норм и европейских ценностей.

Форум Еврокомиссии в поддержку расширения ЕС пройдет 18 ноября в Брюсселе с участием представителей государств-кандидатов.