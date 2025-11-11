USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Грузию не позвали

16:58 1145

Еврокомиссия не пригласила представителей Грузии на форум по расширению Евросоюза, который состоится в Брюсселе на следующей неделе. Это подтвердил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«В ранее опубликованном докладе о расширении ЕС Еврокомиссия заявила, что теперь считает Грузию лишь «номинальным кандидатом» на вступление в Евросоюз, - заявил он. - Еврокомиссия может подтвердить, что Грузия не приглашена на форум по расширению».

Мерсье подчеркнул, что Еврокомиссия обвиняет Грузию в отходе от демократических норм и европейских ценностей.

Форум Еврокомиссии в поддержку расширения ЕС пройдет 18 ноября в Брюсселе с участием представителей государств-кандидатов.

Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 3943
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 2357
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5633
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1094
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 1966
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 1366
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 1435
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
Соратник Пашиняна об анклавах: После референдума...
15:30 2273
Иран медленно умирает
Иран медленно умирает наш комментарий; все еще актуально
00:22 8146
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани
Военных не хватает: Покровск и Мирноград на грани о развитии ситуации; обновлено 12:38
12:38 6256
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом?
Кто хотел убить аш-Шараа накануне встречи с Трампом? новые подробности; все еще актуально
10 ноября 2025, 23:13 4822

