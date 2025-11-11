USD 1.7000
Иранцы передумали переносить столицу

17:12 876

Вопрос переноса столицы Ирана из Тегерана в другое место снят с повестки дня, для решения проблемы нехватки воды в городе разработан проект по перекачке воды из Персидского залива. Об этом сообщил представитель президента исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде.

«Вопрос переноса столицы снят с повестки дня, и окончательный план заключается в решении водных и экологических проблем столицы с помощью новых технологий и управления ресурсами в самом Тегеране», - приводит его слова агентство Tasnim.

Как отметил представитель иранского президента, отечественными специалистами разработан грандиозный проект по переброске воды из Персидского залива, который считается единственным надежным источником водоснабжения Тегерана.

По словам Абдолализаде, водный кризис угрожает не только Ирану, но и многим странам региона. «Учитывая изменение климата и сокращение запасов пресной воды, развитие технологий опреснения и освоение соленой воды стало неизбежной необходимостью», - добавил он.

По оценкам метеорологической службы Ирана, за последние полтора месяца количество осадков в стране в среднем сократилось на 86,5% по сравнению с предыдущими аналогичными периодами прошлых лет. В то время как в Тегеране этот показатель снизился на 96,2%.

Ранее иранские власти предупредили о возможном кризисе в Тегеране, связанном с нехваткой воды в столице из-за сокращения осадков, засухи, которая привела к осушению водохранилищ, и чрезмерного потребления. Как отмечал министр энергетики Аббас Алиабади, в ближайшее время регуляторы могут пойти на временные ограничения водоснабжения города. Он также призвал население обзавестись гидроаккумуляторами и запастись водой на случай перебоев.

