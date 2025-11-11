USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек

Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией

А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
Эльмир Алиев, отдел спорта
18:24 2311

Футболист «Карабаха» Эльвин Джафаргулиев не сможет помочь сборной Азербайджана в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира-2026 против Исландии (13 ноября) и Франции (16 ноября).

У одного из ведущих игроков национальной команды поднялась высокая температура, и он покинул расположение сборной.

Напомним, главный тренер Айхан Аббасов пригласил в команду на эти игры 26 футболистов. В матче с Исландией также не сыграет голкипер Шахрудин Магомедалиев. Он дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек, но сможет принять участие во встрече с Францией. 

При этом еще шесть футболистов «висят» на карточках, и в случае получения предупреждения в игре с Исландией пропустят матч с французами. Это - Аббас Гусейнов, Рахман Дашдамиров, Эмин Махмудов, Ренат Дадашов, Рустам Ахмедзаде и Торал Байрамов.

В списке изначально не оказалось Махира Эмрели. Он получил травму в игре за немецкий «Кайзерслаутерн» и выбыл из строя до конца года.

Состав сборной Азербайджана

Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (все - «Карабах»);

Рахман Дашдамиров, Абдулла Хайбуллаев, Хаял Алиев, Анатолий Нуриев (все - «Сабах»);

Айдын Байрамов, Гисмят Алыев, Джейхун Нуриев (все - «Зиря»);

Рза Джафаров, Эльвин Бадалов, Эмин Махмудов (все - «Нефтчи»);

Сабухи Абдуллазаде, Рустам Ахмедзаде (оба - «Сумгаит»);

Салахат Агаев («Габала»), Антон Кривоцук («Тэджон Хана Ситизен», Корея), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Руфат Аббасов («Шамахы»), Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван»), Руфат Абдуллазаде («Вараждин», Хорватия), Ренат Дадашов («Мотор», Польша).

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек видео; обновлено 19:26
19:26 10426
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10 267
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций о развитии ситуации; обновлено 18:55
18:55 8208
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24 2312
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 6746
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 3920
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5983
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1832
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 2509
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 2160
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 2009

ЭТО ВАЖНО

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек видео; обновлено 19:26
19:26 10426
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10 267
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций о развитии ситуации; обновлено 18:55
18:55 8208
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24 2312
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 6746
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 3920
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5983
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1832
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 2509
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 2160
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 2009
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться