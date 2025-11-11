Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией

Футболист « Карабах а» Эльвин Джафаргулиев не сможет помочь сборной Азербайджана в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира-2026 против Исландии (13 ноября) и Франции (16 ноября).

У одного из ведущих игроков национальной команды поднялась высокая температура, и он покинул расположение сборной.

Напомним, главный тренер Айхан Аббасов пригласил в команду на эти игры 26 футболистов. В матче с Исландией также не сыграет голкипер Шахрудин Магомедалиев. Он дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек, но сможет принять участие во встрече с Францией.

При этом еще шесть футболистов «висят» на карточках, и в случае получения предупреждения в игре с Исландией пропустят матч с французами. Это - Аббас Гусейнов, Рахман Дашдамиров, Эмин Махмудов, Ренат Дадашов, Рустам Ахмедзаде и Торал Байрамов.

В списке изначально не оказалось Махира Эмрели. Он получил травму в игре за немецкий «Кайзерслаутерн» и выбыл из строя до конца года.

Состав сборной Азербайджана

Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (все - «Карабах»);

Рахман Дашдамиров, Абдулла Хайбуллаев, Хаял Алиев, Анатолий Нуриев (все - «Сабах»);

Айдын Байрамов, Гисмят Алыев, Джейхун Нуриев (все - «Зиря»);

Рза Джафаров, Эльвин Бадалов, Эмин Махмудов (все - «Нефтчи»);

Сабухи Абдуллазаде, Рустам Ахмедзаде (оба - «Сумгаит»);

Салахат Агаев («Габала»), Антон Кривоцук («Тэджон Хана Ситизен», Корея), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Руфат Аббасов («Шамахы»), Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван»), Руфат Абдуллазаде («Вараждин», Хорватия), Ренат Дадашов («Мотор», Польша).