Британские коммандос отрабатывают тайные удары по нефтеплатформам

Королевская морская пехота Великобритании приступила к учениям, в ходе которых отрабатываются скрытная высадка на вражеские корабли и захват нефтяных платформ в восточной части Балтийского моря. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Учения проходят на эстонском острове Сааремаа. По данным издания, в маневрах участвуют бойцы 42-го и 47-го спецподразделений коммандос морской пехоты Великобритании совместно с 3-м батальоном рейнджерского полка.

MWM отмечает, что тренировки организованы на фоне усиливающейся напряженности между Россией и странами Запада. По мнению авторов издания, в случае дальнейшего обострения конфликта удары могут быть направлены против российского судоходства и объектов нефтяной инфраструктуры.

В конце октября агентство Bloomberg сообщило, что британские военные провели испытания боевых роботов в лесах Латвии. Учения проходили на территории заброшенного советского аэродрома, расположенного в нескольких сотнях километров от российской границы. Отмечалось, что эти мероприятия проводились на фоне участившихся инцидентов в воздушном пространстве Европы и роста напряженности в отношениях между НАТО и Москвой.