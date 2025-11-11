USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек

Британские коммандос отрабатывают тайные удары по нефтеплатформам

18:26 681

Королевская морская пехота Великобритании приступила к учениям, в ходе которых отрабатываются скрытная высадка на вражеские корабли и захват нефтяных платформ в восточной части Балтийского моря. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Учения проходят на эстонском острове Сааремаа. По данным издания, в маневрах участвуют бойцы 42-го и 47-го спецподразделений коммандос морской пехоты Великобритании совместно с 3-м батальоном рейнджерского полка.

MWM отмечает, что тренировки организованы на фоне усиливающейся напряженности между Россией и странами Запада. По мнению авторов издания, в случае дальнейшего обострения конфликта удары могут быть направлены против российского судоходства и объектов нефтяной инфраструктуры.

В конце октября агентство Bloomberg сообщило, что британские военные провели испытания боевых роботов в лесах Латвии. Учения проходили на территории заброшенного советского аэродрома, расположенного в нескольких сотнях километров от российской границы. Отмечалось, что эти мероприятия проводились на фоне участившихся инцидентов в воздушном пространстве Европы и роста напряженности в отношениях между НАТО и Москвой.

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек видео; обновлено 19:26
19:26 10429
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10 268
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций о развитии ситуации; обновлено 18:55
18:55 8208
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24 2313
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 6750
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 3920
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5983
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1833
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 2509
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 2160
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 2009

