Москва выбрала Будапешт для саммита

18:45 1217

Будапешт станет предпочтительным местом для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если Вашингтон возобновит инициативу и проявит готовность к подготовке саммита. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

Кроме того, он опроверг информацию о срыве переговоров в Будапеште по инициативе России, подчеркнув, что Москва ждала действий Вашингтона, «но их не последовало».

Лавров также отметил, что Россия предлагает продлить ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, «помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны». При этом министр предупредил, что в случае проведения одной из ядерных держав испытаний ядерного оружия Россия ответит тем же. По его словам, объявить о продлении ограничений по ДСНВ на год можно в любой момент до истечения срока действия договора 5 февраля.

Также глава МИД отметил готовность Москвы обсуждать с Вашингтоном опасения американской стороны по поводу «подозрительной подземной активности» России.

ЭТО ВАЖНО

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек видео; обновлено 19:26
19:26 10433
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10 269
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций о развитии ситуации; обновлено 18:55
18:55 8208
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24 2314
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 6751
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 3922
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5984
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1834
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 2509
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 2161
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 2009
