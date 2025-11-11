Москва выбрала Будапешт для саммита

Будапешт станет предпочтительным местом для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если Вашингтон возобновит инициативу и проявит готовность к подготовке саммита. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

Кроме того, он опроверг информацию о срыве переговоров в Будапеште по инициативе России, подчеркнув, что Москва ждала действий Вашингтона, «но их не последовало».

Лавров также отметил, что Россия предлагает продлить ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, «помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны». При этом министр предупредил, что в случае проведения одной из ядерных держав испытаний ядерного оружия Россия ответит тем же. По его словам, объявить о продлении ограничений по ДСНВ на год можно в любой момент до истечения срока действия договора 5 февраля.

Также глава МИД отметил готовность Москвы обсуждать с Вашингтоном опасения американской стороны по поводу «подозрительной подземной активности» России.