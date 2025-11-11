Умеров прибыл в Стамбул договариваться об обмене пленными

Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что прибыл в Стамбул для новых встреч по обменам пленными.

«Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов. Будут встречи на днях, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом – возобновить обмены», – написал Умеров в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках рабочего визита запланирован ряд встреч, главная цель которых – активизировать переговоры и реализовать договоренности по возвращению украинских военных и гражданских из российского плена.

Секретарь СНБО добавил, что Украина продолжает работу над восстановлением регулярных обменов пленными при посредничестве международных партнеров, в частности Турции.