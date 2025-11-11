USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек

Умеров прибыл в Стамбул договариваться об обмене пленными

18:58 549

Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что прибыл в Стамбул для новых встреч по обменам пленными.

«Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов. Будут встречи на днях, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом – возобновить обмены», – написал Умеров в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках рабочего визита запланирован ряд встреч, главная цель которых – активизировать переговоры и реализовать договоренности по возвращению украинских военных и гражданских из российского плена.

Секретарь СНБО добавил, что Украина продолжает работу над восстановлением регулярных обменов пленными при посредничестве международных партнеров, в частности Турции.

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек видео; обновлено 19:26
19:26 10436
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10 271
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций о развитии ситуации; обновлено 18:55
18:55 8208
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24 2315
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 6752
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 3924
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 5984
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 1834
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 2510
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 2161
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 2009

