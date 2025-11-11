США хотят убрать упоминания Крыма из резолюции ООН

Администрация президента США Дональда Трампа якобы поддержала исключение из проекта резолюции ООН положений, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих российскую аннексию Крыма и других украинских территорий. Об этом Kyiv Post сообщили два источника, знакомые с внутренними обсуждениями в ООН.

Генеральная Ассамблея ООН рассматривает резолюцию под названием «Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь». В прошлом году документ поддержали 78 стран, включая США, отмечает издание.

По данным источников, сейчас Вашингтон предлагает изменить название резолюции на «Война в Украине» и исключить из нее упоминания о «территориальной целостности» и «агрессии».

Европейские дипломаты выражают в связи с этим обеспокоенность. «Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий момент дипломатии. Если эти формулировки уберут, сигнал Москве будет однозначным: США больше не возглавляют защиту международного порядка», – заявил один из них.

Генассамблея ООН планирует рассмотреть резолюцию в ближайшие недели. По словам западных дипломатов, официальная цель изменений США – сделать документ «более инклюзивным».