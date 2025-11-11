Армения и Дания сближаются

Министры иностранных дел Армении и Дании Арарат Мирзоян и Ларс Локке Расмуссен подписали в Копенгагене меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

В документе подчеркивается необходимость дальнейшего углубления партнерства Армении с Данией и с ЕС. Стороны намерены продолжать работу по постепенному приближению Армении к европейским стандартам, укреплению ее суверенитета и устойчивости, а также развитию демократических институтов.

Помимо регулярных политических консультаций, страны планируют стимулировать диалог и сотрудничество в сферах зеленой трансформации, возобновляемых источников энергии, прав человека, культуры и других направлениях, представляющих взаимный интерес.

«Мы подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое знаменует собой важный шаг на пути к более тесному партнерству между нашими странами», – написал по итогам встречи Расмуссен в соцсети X.