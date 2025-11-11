Американцы требуют от Бейрута перекрыть денежные потоки «Хезболлы»

USD 1.7000
Делегация Минфина США, прибывшая с визитом в Бейрут, призвала власти Ливана активизировать борьбу с отмыванием денег и ограничить финансовые потоки шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщает арабская газета Asharq al Awsat.

«Это приоритетная задача, и ее следует решать одновременно с процессом разоружения шиитских отрядов, которым занимается сейчас ливанская армия. Необходимо ликвидировать экономику наличных, используемую «Хезболлой» для восстановления своей военной инфраструктуры», – заявил старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка на встрече американской делегации с президентом Ливана Джозефом Ауном.

Он отметил необходимость перекрыть все каналы финансирования «Хезболлы» до конца 2025 года.

В ответ Аун подчеркнул, что Ливан «строго соблюдает установленные процедуры для предотвращения отмывания денег, контрабанды и использования средств для финансирования терроризма». Он также призвал США остановить эскалацию агрессивных действий со стороны Израиля, что, по его мнению, будет способствовать «завершению развертывания ливанской армии южнее реки Литани для выполнения возложенной на нее миссии».

Накануне американская делегация провела переговоры с премьер-министром Навафом Саламом и членами его кабинета. В ее состав также входит заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли, который 7 ноября в интервью телеканалу Fox News сообщил, что с января 2025 года иранский Корпус стражей исламской революции перевел «Хезболле» $1 млрд, в основном через сеть компаний, занимающихся денежными переводами.

Херли по итогам встреч заявил, что «ключом к возвращению ливанскому народу своей страны является прекращение вредоносного влияния Ирана через «Хезболлу» в Ливане». По его словам, администрация США «очень серьезно настроена прекратить финансирование» ливанской группировки со стороны Тегерана.

