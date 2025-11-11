USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек

Мадуро ставит на партизан и хаос в городах

Власти Венесуэлы подготовили два плана действий на случай возможного вторжения США – организацию партизанской войны и проведение операций по «анархизации» городов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы.

Первый сценарий – «длительное сопротивление» – предполагает рассредоточение малых мобильных отрядов более чем в 280 точках страны для диверсий, саботажа и затяжной партизанской борьбы с применением переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» и устаревшего российского вооружения. Второй вариант – «анархизация» – ориентирован на создание уличного хаоса в Каракасе силами спецслужб и вооруженных сторонников режима с целью осложнить управление городом для внешнего вмешательства.

Причиной пересмотра стратегий агентство называет публичные заявления президента США Дональда Трампа и серию ударов по морским целям, которые Вашингтон связывает с наркоторговлей. Сам Трамп в ряде выступлений допускал возможность ударов по наземным объектам, заявляя, что «земля будет следующей», что в Каракасе восприняли как потенциальную угрозу прямого военного вмешательства, хотя позднее президент США отрицал планы атак внутри страны.

Агентство отмечает, что венесуэльская армия ослаблена – нехватка подготовленного личного состава, низкие зарплаты в размере около $100 в месяц, по данным собеседников, и устаревшее вооружение делают ее уязвимой в классическом конфликте с США. Поэтому официальные планы ориентированы на асимметричные действия, а не на открытые боевые столкновения.

По данным Miami Herald, в конце октября Белый дом согласовал удары по Венесуэле, которые «могут начаться в любой момент». На фоне этих событий президент Николас Мадуро обратился за военной помощью к России и Китаю, как ранее утверждала The Washington Post. В письме президенту Владимиру Путину он просил о поставках 14 «российских комплектов ракет», ремонте истребителей Су-30МК2 и радаров, а также о «логистической поддержке». Аналогичное обращение направлено Си Цзиньпину с просьбой расширить военное сотрудничество и ускорить производство китайских систем радиолокационного обнаружения.

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек видео; обновлено 19:26
