Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и премьер-министр Азербайджана Али Асадов провели телефонный разговор. Об этом Дж.Йылмаз сообщил в соцсети X.
В ходе беседы стороны обсудили крушение военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии. Али Асадов выразил соболезнования и поддержку Анкаре, подчеркнул, что Баку внимательно следит за ситуацией.
Дж.Йылмаз поблагодарил А.Асадова за соболезнования от имени азербайджанского народа и за проявленную солидарность.
Azerbaycan’dan ülkemize dönmekteyken Gürcistan sınırları içinde düşen askerî kargo uçağımıza ilişkin olarak Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov, dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bizleri aradı.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 11, 2025
Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde, kardeş Azerbaycan’ın…