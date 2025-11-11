Бразилия отворачивается от российского дизеля

Бразилия сократила импорт дизтоплива из России – в октябре доля российского нефтепродукта в общем бразильском импорте снизилась до 17%, сообщает The Moscow Times.

«Хотя Бразилия входит в десятку крупнейших производителей нефти мира, из-за недостатка перерабатывающих мощностей она импортирует около трети дизельного топлива. Из этого количества в первом полугодии 2025 года 60% поставок обеспечила Россия, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на официальные торговые данные. Однако в октябре доля РФ упала до 17%», – говорится в статье издания.

Сокращение импорта топлива из России в Бразилию может быть связано с «последствиями правовой и регуляторной неопределенности», заявил FT дистрибьютор Saara Combustíveis. Компания Oil Trading, входящая в сеть АЗС Ipiranga и занимающаяся импортом топлива, подчеркнула, что не участвует в сделках, нарушающих санкции, при этом не видит риска дефицита на бразильском рынке из-за снижения российских поставок.

Исполнительный президент бразильской ассоциации импортеров топлива Abicom Серджиу Араужу отметил, что сокращение поставок связано «с очень высоким внутренним спросом в России, уменьшившим доступность (дизеля), а также с тем, что некоторые российские НПЗ были выведены из эксплуатации вследствие атак дронов и технического обслуживания».

Экспорт нефтепродуктов в Бразилию осуществляется через балтийские порты, где, по данным Wood Mackenzie, около 40% объемов приходится на заводы «Роснефти» и «Лукойла» – компаний, против которых в октябре президент США Дональд Трамп ввел санкции, что может дополнительно усложнить поставки дизеля.