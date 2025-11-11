USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек

Бразилия отворачивается от российского дизеля

Бразилия сократила импорт дизтоплива из России – в октябре доля российского нефтепродукта в общем бразильском импорте снизилась до 17%, сообщает The Moscow Times.

«Хотя Бразилия входит в десятку крупнейших производителей нефти мира, из-за недостатка перерабатывающих мощностей она импортирует около трети дизельного топлива. Из этого количества в первом полугодии 2025 года 60% поставок обеспечила Россия, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на официальные торговые данные. Однако в октябре доля РФ упала до 17%», – говорится в статье издания.

Сокращение импорта топлива из России в Бразилию может быть связано с «последствиями правовой и регуляторной неопределенности», заявил FT дистрибьютор Saara Combustíveis. Компания Oil Trading, входящая в сеть АЗС Ipiranga и занимающаяся импортом топлива, подчеркнула, что не участвует в сделках, нарушающих санкции, при этом не видит риска дефицита на бразильском рынке из-за снижения российских поставок.

Исполнительный президент бразильской ассоциации импортеров топлива Abicom Серджиу Араужу отметил, что сокращение поставок связано «с очень высоким внутренним спросом в России, уменьшившим доступность (дизеля), а также с тем, что некоторые российские НПЗ были выведены из эксплуатации вследствие атак дронов и технического обслуживания».

Экспорт нефтепродуктов в Бразилию осуществляется через балтийские порты, где, по данным Wood Mackenzie, около 40% объемов приходится на заводы «Роснефти» и «Лукойла» – компаний, против которых в октябре президент США Дональд Трамп ввел санкции, что может дополнительно усложнить поставки дизеля.

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии. На борту было 20 человек видео; обновлено 19:26
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций
Ожесточенные бои в Запорожье. Украинцы отошли с позиций о развитии ситуации; обновлено 18:55
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
