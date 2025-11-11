USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших

Великобритания заморозила обмен разведданными с США

20:33 895

Великобритания приостановила обмен разведданными с США после ударов американских кораблей в Карибском море, считая их незаконными, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Великобритания, контролирующая несколько территорий в Карибском регионе, где размещены ее разведывательные подразделения, долгое время помогала США перехватывать суда с наркотиками, предоставляя данные для досмотров и задержаний. Однако после того, как в сентябре американские военные начали наносить удары по кораблям, Лондон забеспокоился, что Вашингтон может использовать британскую разведку для выбора целей. Чиновники считают, что действия США, приведшие к гибели 76 человек, нарушают международное право, сообщили источники. Обмен информацией приостановлен более месяца назад.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее заявил, что удары по судам равносильны «внесудебной казни», и, по информации CNN, Лондон с подобной позицией согласен. Кроме того, Канада, еще один ключевой союзник США в борьбе с наркоторговлей в Карибском бассейне, также дистанцировалась от ударов: Оттава намерена сотрудничать с Береговой охраной США, но не желает, чтобы ее разведданные использовались для выбора целей.

Белый дом настаивает, что его действия соответствуют международному праву вооруженных конфликтов, однако юристы указывают, что это не дает автоматического права на применение силы. CNN отмечает, что несколько атакованных судов стояли на месте или разворачивались, что ставит под сомнение заявления администрации о непосредственной угрозе.

Скепсис по поводу военной кампании президента США Дональда Трампа проявляют и представители Пентагона. В октябре глава Южного командования ВС адмирал Элвин Холси подал в отставку после обсуждения законности ударов с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном. Напряжение между Холси и Хегсетом нарастало несколько недель: адмирал считал операции противозаконными, а министр обороны упрекал его в недостаточной активности в борьбе с наркоторговлей.

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших видео; обновлено 22:14
22:14 14858
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10 877
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах обновлено 21:36
21:36 10046
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24 3703
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 8559
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 4824
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 6219
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 2221
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 2865
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 2626
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 2335

ЭТО ВАЖНО

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших видео; обновлено 22:14
22:14 14858
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10 877
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах обновлено 21:36
21:36 10046
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24 3703
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 8559
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 4824
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 6219
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 2221
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 2865
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 2626
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 2335
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться