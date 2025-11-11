Великобритания заморозила обмен разведданными с США

Великобритания приостановила обмен разведданными с США после ударов американских кораблей в Карибском море, считая их незаконными, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Великобритания, контролирующая несколько территорий в Карибском регионе, где размещены ее разведывательные подразделения, долгое время помогала США перехватывать суда с наркотиками, предоставляя данные для досмотров и задержаний. Однако после того, как в сентябре американские военные начали наносить удары по кораблям, Лондон забеспокоился, что Вашингтон может использовать британскую разведку для выбора целей. Чиновники считают, что действия США, приведшие к гибели 76 человек, нарушают международное право, сообщили источники. Обмен информацией приостановлен более месяца назад.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее заявил, что удары по судам равносильны «внесудебной казни», и, по информации CNN, Лондон с подобной позицией согласен. Кроме того, Канада, еще один ключевой союзник США в борьбе с наркоторговлей в Карибском бассейне, также дистанцировалась от ударов: Оттава намерена сотрудничать с Береговой охраной США, но не желает, чтобы ее разведданные использовались для выбора целей.

Белый дом настаивает, что его действия соответствуют международному праву вооруженных конфликтов, однако юристы указывают, что это не дает автоматического права на применение силы. CNN отмечает, что несколько атакованных судов стояли на месте или разворачивались, что ставит под сомнение заявления администрации о непосредственной угрозе.

Скепсис по поводу военной кампании президента США Дональда Трампа проявляют и представители Пентагона. В октябре глава Южного командования ВС адмирал Элвин Холси подал в отставку после обсуждения законности ударов с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном. Напряжение между Холси и Хегсетом нарастало несколько недель: адмирал считал операции противозаконными, а министр обороны упрекал его в недостаточной активности в борьбе с наркоторговлей.