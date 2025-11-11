USD 1.7000
Судья из Азербайджана в топе лучших арбитров мира

Отдел спорта
21:04

Известная в прошлом азербайджанская шахматистка Илаха Кадымова включена в элиту судей Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Комиссия арбитров ФИДЕ представила список рефери, которые будут работать на международных соревнованиях в 2026-27 годах. В так называемую зеленую группу, куда вошли 24 лучших арбитра международной категории «А», включена и Илаха Кадымова. В предстоящие два года она будет получать назначения на самые важные мировые соревнования.

В топ-24 вошли 13 судей из Европы, 6 - из Азии, 4 - из Америки и 1 - из Африки.

Илаха Кадымова в начале 1990-х дважды подряд выигрывала чемпионат мира среди шахматисток не старше 18 лет, а также становилась чемпионкой Европы U-20.

В судейском шахматном цехе Азербайджана у Кадымовой есть с кого брать пример. Вице-президент Федерации шахмат нашей страны Фаик Гасанов в этом году попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря самому долгому в мире стажу в судействе шахматных соревнований. 85-летний прославленный рефери судит уже более 60 лет.

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших видео; обновлено 22:14
22:14
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах обновлено 21:36
21:36
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37

