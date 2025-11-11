Судья из Азербайджана в топе лучших арбитров мира

Комиссия арбитров ФИДЕ представила список рефери, которые будут работать на международных соревнованиях в 2026-27 годах. В так называемую зеленую группу, куда вошли 24 лучших арбитра международной категории «А», включена и Илаха Кадымова. В предстоящие два года она будет получать назначения на самые важные мировые соревнования.

В топ-24 вошли 13 судей из Европы, 6 - из Азии, 4 - из Америки и 1 - из Африки.

Илаха Кадымова в начале 1990-х дважды подряд выигрывала чемпионат мира среди шахматисток не старше 18 лет, а также становилась чемпионкой Европы U-20.

В судейском шахматном цехе Азербайджана у Кадымовой есть с кого брать пример. Вице-президент Федерации шахмат нашей страны Фаик Гасанов в этом году попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря самому долгому в мире стажу в судействе шахматных соревнований. 85-летний прославленный рефери судит уже более 60 лет.