Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших

Болгария на грани топливного кризиса

Бензина осталось на месяц
Болгария обеспокоена возможными перебоями с поставками топлива из-за санкций США против российской компании «Лукойл», владеющей крупнейшим НПЗ и основной инфраструктурой для транспортировки и хранения нефти. Об этом сообщает Reuters.

Председатель болгарского Государственного агентства резервов Ассен Асенов сообщил, что Болгария располагает запасами бензина на 35 дней, а дизеля – на 50 дней. При этом почти половина болгарских запасов нефти и нефтепродуктов хранится за пределами страны, а их импорт через инфраструктуру, принадлежащую «Лукойлу», после 21 ноября подпадет под действие санкций.

Министр энергетики Жечо Станков подчеркнул, что имеющихся резервов хватит ненадолго, поэтому он «на постоянной связи» с американской стороной и ведет переговоры о возможном исключении, которое позволит НПЗ под контролем «Лукойла» продолжить работу после вступления санкций в силу.

Ранее Болгария уже ограничила экспорт топлива в страны ЕС, опасаясь дефицита. Кроме того, София одновременно готовится взять под контроль НПЗ, принадлежащий «Лукойлу», чтобы продать его новому владельцу, вывести объект из-под санкций и усилить его защиту.

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших видео; обновлено 22:14
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах обновлено 21:36
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
