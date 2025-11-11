Болгария на грани топливного кризиса

Болгария обеспокоена возможными перебоями с поставками топлива из-за санкций США против российской компании «Лукойл», владеющей крупнейшим НПЗ и основной инфраструктурой для транспортировки и хранения нефти. Об этом сообщает Reuters.

Председатель болгарского Государственного агентства резервов Ассен Асенов сообщил, что Болгария располагает запасами бензина на 35 дней, а дизеля – на 50 дней. При этом почти половина болгарских запасов нефти и нефтепродуктов хранится за пределами страны, а их импорт через инфраструктуру, принадлежащую «Лукойлу», после 21 ноября подпадет под действие санкций.

Министр энергетики Жечо Станков подчеркнул, что имеющихся резервов хватит ненадолго, поэтому он «на постоянной связи» с американской стороной и ведет переговоры о возможном исключении, которое позволит НПЗ под контролем «Лукойла» продолжить работу после вступления санкций в силу.

Ранее Болгария уже ограничила экспорт топлива в страны ЕС, опасаясь дефицита. Кроме того, София одновременно готовится взять под контроль НПЗ, принадлежащий «Лукойлу», чтобы продать его новому владельцу, вывести объект из-под санкций и усилить его защиту.