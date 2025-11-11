USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших

Прокуратура Стамбула опровергает...

21:15 1008

Прокуратура Стамбула заявила, что не требует от Генпрокуратуры Турции возбуждения дела о запрете оппозиционной Республиканской народной партии (РНП).

Так надзорный орган отреагировал на комментарии оппозиционных СМИ о своем обращении в вышестоящую инстанцию по итогам завершения расследования дела о коррупции в отношении экс-мэра Экрема Имамоглу.

«Прокуратура не подавала запрос с требованием закрыть РНП», - сообщает со ссылкой на прокуратуру газета Cumhuriyet.

Ранее некоторые турецкие СМИ сообщали, что запрос стамбульской прокуратуры якобы последовал после оглашения 11 ноября обвинительного заключения в отношении Имамоглу.

Прокурор Стамбула Акын Гюрлек ранее объявил, что следствие в отношении Экрема Имамоглу по делу о коррупции завершено, сторона обвинения требует для него до 2 352 лет лишения свободы.

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших видео; обновлено 22:14
22:14 14868
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10 878
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах обновлено 21:36
21:36 10053
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24 3704
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 8564
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 4826
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 6219
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 2221
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 2865
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 2626
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 2336

