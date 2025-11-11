Прокуратура Стамбула опровергает...

Прокуратура Стамбула заявила, что не требует от Генпрокуратуры Турции возбуждения дела о запрете оппозиционной Республиканской народной партии (РНП).

Так надзорный орган отреагировал на комментарии оппозиционных СМИ о своем обращении в вышестоящую инстанцию по итогам завершения расследования дела о коррупции в отношении экс-мэра Экрема Имамоглу.

«Прокуратура не подавала запрос с требованием закрыть РНП», - сообщает со ссылкой на прокуратуру газета Cumhuriyet.

Ранее некоторые турецкие СМИ сообщали, что запрос стамбульской прокуратуры якобы последовал после оглашения 11 ноября обвинительного заключения в отношении Имамоглу.

Прокурор Стамбула Акын Гюрлек ранее объявил, что следствие в отношении Экрема Имамоглу по делу о коррупции завершено, сторона обвинения требует для него до 2 352 лет лишения свободы.