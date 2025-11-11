USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших

Переговоры Путина и Токаева в Кремле

21:41 668

Президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча продолжится за неофициальным обедом, сообщают российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Астана и Москва подпишут декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», сообщил Токаев.

Токаев прибыл в Москву вечером 11 ноября с государственным визитом. Официальная программа начнется 12 ноября, президенты примут участие в пленарном заседании 21-го форума сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы.

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших видео; обновлено 22:14
22:14 14873
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10 878
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах обновлено 21:36
21:36 10055
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24 3707
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 8566
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 4827
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 6219
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 2222
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 2866
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 2626
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 2336

