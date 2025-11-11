Переговоры Путина и Токаева в Кремле

Президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча продолжится за неофициальным обедом, сообщают российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Астана и Москва подпишут декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», сообщил Токаев.

Токаев прибыл в Москву вечером 11 ноября с государственным визитом. Официальная программа начнется 12 ноября, президенты примут участие в пленарном заседании 21-го форума сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы.