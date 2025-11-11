Французский генерал предупредил о риске ударов по Европе

Начальник Генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон заявил в интервью Ouest-France, что Россия «глобализировала» войну с Украиной, а собранные разведкой данные подтверждают необходимость для стран НАТО готовиться к возможным боевым действиям.

Журналисты обратили внимание на выступление генерала Фабьена Мандона перед депутатами парламентского комитета по обороне в октябре, когда он заявил, что у России «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе, и предупредил, что французские вооруженные силы должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года».

«Россия считает Европу слабой. Я знаю, что она проводит военную реорганизацию, чтобы быть способной вести боевые действия против стран НАТО. Мы должны к этому подготовиться», – сказал начальник Генштаба ВС Франции.

Отвечая на вопрос о том, на чем основаны такие прогнозы, Мандон отметил, что это - «накопленные данные разведки».

«Эту оценку широко разделяют наши близкие союзники. Глава немецкой разведки совсем недавно высказался: восприятие Германии такое же, как и наше; то же самое и у Великобритании. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США также крайне обеспокоен Россией и ее тесными связями с Ираном, Китаем и Северной Кореей», – указал Мандон.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в конце июня, ссылаясь на заявление начальника Генштаба Германии и «других высокопоставленных военных руководителей», заявил, что Россия может атаковать НАТО через пять лет. Он подчеркнул, что обеспокоенность вызывает не только Москва, но и Китай, активно наращивающий вооруженные силы. По мнению командующего Объединенными силами Германии генерал-лейтенанта Александра Зольфранка, Россия способна нанести «ограниченный удар» по НАТО «уже завтра».