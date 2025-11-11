Сирия вступила в коалицию против ИГ, но с оговоркой

Сирия присоединилась к глобальной коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), но не намерена участвовать в проводимых США военных операциях против этой организации. Об этом агентству AP заявил сирийский министр информации Хамза Мустафа.

«Эта политическая коалиция не равноценна контртеррористической армейской операции Inherent Resolve», – сказал он агентству.

По словам Хамзы Мустафы, на встрече с американским лидером Дональдом Трампом президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о присоединении к глобальной коалиции, включающей 89 стран. При этом никаких соглашений стороны не подписывали.

Хамза Мустафа отметил, что между Дамаском и Вашингтоном существует координация, в том числе по отдельным вопросам операций против ИГ, однако Сирия не участвует в миссиях Inherent Resolve.

Неназванный представитель властей США подтвердил агентству AP, что на встрече аш-Шараа и Трампа сирийская сторона официально заявила о вступлении в коалицию.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о намерении Сирии присоединиться к усилиям США в борьбе с ИГ.