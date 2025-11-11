USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших

Трамп о победе США в мировых войнах

22:37 87

Американский президент Дональд Трамп заявил, что именно США одержали победу в Первой и Второй мировых войнах.

«И помните, что мы одержали победу в Первой мировой войне. Мы одержали победу во Второй мировой войне. Мы выиграли все, что было между ними, мы выиграли все, что было перед ними», – сказал Трамп, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня ветеранов.

Трамп ранее в 2025 году провозгласил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах. По его версии, США сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны.

Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: 20 погибших видео; обновлено 22:14
22:14 14881
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
20:10 879
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах обновлено 21:36
21:36 10059
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
18:24 3707
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России обновлено 18:18
18:18 8569
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
16:06 4828
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
00:36 6219
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
16:18 2224
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
14:50 2867
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
Вице-спикер Армении обвиняет Кочаряна
16:08 2629
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
На экс-министра обороны Армении завели дело и объявили в розыск
15:37 2336

