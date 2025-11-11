Трамп о победе США в мировых войнах

«И помните, что мы одержали победу в Первой мировой войне. Мы одержали победу во Второй мировой войне. Мы выиграли все, что было между ними, мы выиграли все, что было перед ними», – сказал Трамп, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня ветеранов.

Трамп ранее в 2025 году провозгласил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах. По его версии, США сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны.