Китай создает «суперкорабль»

11 ноября 2025, 22:49 1130

Китай намерен создать атомный авианосец нового поколения, способный нести «футуристическое оружие», включая электромагнитную рельсовую пушку и высокоэнергетические лазеры. Об этом сообщил военный обозреватель и профессор Пекинского университета национальной обороны Лян Фан, передает South China Morning Post.

Рельсовая пушка использует электромагнитную силу для разгона металлических снарядов до гиперзвуковых скоростей. Технология обеспечивает высокую начальную скорость и низкий уровень шума, но при этом требует значительных объемов энергии, поясняет издание.

Идея создания «суперкорабля», совмещающего ядерную электрическую систему с электромагнитным оружием, была предложена два года назад контр-адмиралом Ма Вэймином. По его словам, такая конструкция позволит обеспечивать энергией не только двигатели и основные системы, но и рельсовые пушки, катушки, ракетные установки, лазеры и мощные микроволновые устройства.

Ранее США также разрабатывали электромагнитные рельсовые пушки, потратив на это около $500 млн, однако проект был закрыт в 2022 году, отмечает The National Interest.

В мае Yomiuri сообщила, что японское Министерство обороны планирует провести испытания полномасштабного прототипа рельсотрона. Разработка рельсовой пушки в Японии началась еще в 2016 году, а в 2023 году был испытан уменьшенный прототип, установленный на корабль.

В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 711
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России все еще актуально
11 ноября 2025, 18:18 9712
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек видео; обновлено 00:07
00:07 18148
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах все еще актуально
11 ноября 2025, 21:36 11139
«Решающая зима» для Украины. А у России большие планы
«Решающая зима» для Украины. А у России большие планы по версии Foreign Affairs
11 ноября 2025, 22:53 1384
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
11 ноября 2025, 20:10 1129
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
11 ноября 2025, 18:24 4429
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
11 ноября 2025, 16:06 5421
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
11 ноября 2025, 00:36 6403
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
11 ноября 2025, 16:18 2434
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
11 ноября 2025, 14:50 3110
