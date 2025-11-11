Китай создает «суперкорабль»

Китай намерен создать атомный авианосец нового поколения, способный нести «футуристическое оружие», включая электромагнитную рельсовую пушку и высокоэнергетические лазеры. Об этом сообщил военный обозреватель и профессор Пекинского университета национальной обороны Лян Фан, передает South China Morning Post.

Рельсовая пушка использует электромагнитную силу для разгона металлических снарядов до гиперзвуковых скоростей. Технология обеспечивает высокую начальную скорость и низкий уровень шума, но при этом требует значительных объемов энергии, поясняет издание.

Идея создания «суперкорабля», совмещающего ядерную электрическую систему с электромагнитным оружием, была предложена два года назад контр-адмиралом Ма Вэймином. По его словам, такая конструкция позволит обеспечивать энергией не только двигатели и основные системы, но и рельсовые пушки, катушки, ракетные установки, лазеры и мощные микроволновые устройства.

Ранее США также разрабатывали электромагнитные рельсовые пушки, потратив на это около $500 млн, однако проект был закрыт в 2022 году, отмечает The National Interest.

В мае Yomiuri сообщила, что японское Министерство обороны планирует провести испытания полномасштабного прототипа рельсотрона. Разработка рельсовой пушки в Японии началась еще в 2016 году, а в 2023 году был испытан уменьшенный прототип, установленный на корабль.