Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

«Решающая зима» для Украины. А у России большие планы

по версии Foreign Affairs
11 ноября 2025, 22:53

Россия сохраняет намерение расширить контроль над украинскими территориями, и после Донбасса следующей целью Москвы может стать Харьков, пишет авторитетное американское издание Foreign Affairs.

По данным аналитиков, российское командование пыталось завладеть Покровском еще в ноябре 2024 года, однако благодаря сопротивлению украинских военных планы Москвы провалились. Сейчас российские войска все еще не достигли поставленных целей и «отстают от графика на год», отмечает издание. Тем не менее, ситуация остается сложной: российские дроны продолжают затруднять логистику для ВСУ, а часть войск РФ засела в полуразрушенных зданиях на окраинах Покровска.

Покровск – лишь один из элементов масштабной наступательной операции. Россия постепенно пытается окружить украинские позиции, превращая их в так называемые «котлы». Продвижение российских войск вдоль Днепра создает прямую угрозу для Запорожья – крупного промышленного центра, который может попасть под удары дальнобойных беспилотников и авиации, отмечает Foreign Affairs.

По оценкам экспертов издания, если Россия все же добьется успеха на Донбассе, следующей целью Москвы может стать Харьков. РФ рассматривает этот город как стратегическую точку, взятие которой позволит расширить контроль над восточной частью Украины.

В публикации издания отмечается, что «трагическая ирония последних девяти месяцев войны в том, что, пока международные дискуссии были сосредоточены на перспективах переговоров и прекращения огня, Россия усилила интенсивность боевых действий. На фронте, а также ударами по украинским городам Кремль стремится сломать хребет украинского сопротивления. Украина была открыта для переговоров, но неспособность ее партнеров оказать давление на Россию позволила президенту РФ Владимиру Путину выиграть время, чтобы изменить ситуацию на местах».

Foreign Affairs отмечает также неготовность России и Украины к миру: «Несмотря на многомесячные дипломатические усилия со стороны США, (президент РФ Владимир) Путин не пошел на уступки по своим максималистским требованиям, согласно которым Россия приостановит боевые действия лишь ценой ущемления суверенитета Украины. А поскольку Украина выступает в роли защитника, решимость России продолжать наступление не оставляет Киеву иного выбора, кроме как продолжать борьбу».

Foreign Affairs утверждает, что Москва действует по трехэтапному плану. На первом этапе Россия «стремится удержать уже захваченные территории и занять как можно больше новых областей, включая Харьковскую, Николаевскую и Одесскую». Затем Москва «попытается навязать Украине перемирие и использовать экономическое давление и метод политической дестабилизации для установления контроля над Киевом». В долгосрочной перспективе Москва «мечтает превратить Украину полностью зависимую от России страну».

Издание пишет: «Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, тогда как поврежденная энергосеть Украины уже не в состоянии обеспечить питанием всю страну... Если Россия сможет ускорить свои достижения - возможно, благодаря сочетанию провала оборонительных линий Украины и уменьшения численности населения основных центров вблизи фронта - она может взять курс на принуждение к повиновению Украины в 2026 году».

