Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Трамп заказал «произведения искусства» для войны

11 ноября 2025, 23:26 581

Власти США разместили заказ на новую партию стратегических бомбардировщиков B-2, ранее использовавшихся при ударах по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном в День ветеранов.

Говоря о стратегических бомбардировщиках B-2, Трамп заявил, что с их помощью был «мгновенно и полностью уничтожен ядерный потенциал Ирана». По его словам, американская администрация «только что заказала… гораздо больше» этих самолетов в «обновленной модификации». Подробностей президент не привел, назвав B-2 «произведением искусства».

В октябре Трамп сообщал, что США заказали 28 таких самолетов. В своем нынешнем выступлении он не уточнил, идет ли речь о той же партии или о новом заказе.

В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 712
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России все еще актуально
11 ноября 2025, 18:18 9712
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек видео; обновлено 00:07
00:07 18148
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах все еще актуально
11 ноября 2025, 21:36 11139
«Решающая зима» для Украины. А у России большие планы
«Решающая зима» для Украины. А у России большие планы по версии Foreign Affairs
11 ноября 2025, 22:53 1385
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
11 ноября 2025, 20:10 1129
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
11 ноября 2025, 18:24 4429
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
11 ноября 2025, 16:06 5421
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
11 ноября 2025, 00:36 6403
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
11 ноября 2025, 16:18 2435
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
11 ноября 2025, 14:50 3110

