Трамп заказал «произведения искусства» для войны

Власти США разместили заказ на новую партию стратегических бомбардировщиков B-2, ранее использовавшихся при ударах по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном в День ветеранов.

Говоря о стратегических бомбардировщиках B-2, Трамп заявил, что с их помощью был «мгновенно и полностью уничтожен ядерный потенциал Ирана». По его словам, американская администрация «только что заказала… гораздо больше» этих самолетов в «обновленной модификации». Подробностей президент не привел, назвав B-2 «произведением искусства».

В октябре Трамп сообщал, что США заказали 28 таких самолетов. В своем нынешнем выступлении он не уточнил, идет ли речь о той же партии или о новом заказе.