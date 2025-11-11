«Хезболла» решила не сдаваться

«Ливанское правительство считает, что разоружение Сопротивления лишит Израиль предлогов, но враг создает новые поводы для нападения на Ливан… Мы будем защищать нашу землю, наши семьи и наше достоинство, и мы не сдадимся», — заявил Кассем.

Лидер движения «Хезболла» Наим Кассем заявил, что оно не намерено разоружаться, и призвал ливанское правительство положить конец военному присутствию Израиля на юге Ливана, передает агентство Mehr.

Лидер «Хезболлы» призвал правительство Ливана изгнать израильские войска из страны. Он заявил, что движение не нарушало режим прекращения огня, и, хотя некоторые видят проблему в Ливане, «в действительности нарушения совершает Израиль».

В Израиле не раз отмечали, что «Хезболла» восстанавливает боевой потенциал. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в связи с этим атаковала ряд объектов «Хезболлы» в Ливане.

Накануне в Ливан прибыла официальная американская делегация, которая предоставила Бейруту два месяца для принятия мер, которые снизят финансовые и военные возможности «Хезболлы».