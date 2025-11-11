USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

«Хезболла» решила не сдаваться

11 ноября 2025, 23:33 396

Лидер движения «Хезболла» Наим Кассем заявил, что оно не намерено разоружаться, и призвал ливанское правительство положить конец военному присутствию Израиля на юге Ливана, передает агентство Mehr.

«Ливанское правительство считает, что разоружение Сопротивления лишит Израиль предлогов, но враг создает новые поводы для нападения на Ливан… Мы будем защищать нашу землю, наши семьи и наше достоинство, и мы не сдадимся», — заявил Кассем.

Лидер «Хезболлы» призвал правительство Ливана изгнать израильские войска из страны. Он заявил, что движение не нарушало режим прекращения огня, и, хотя некоторые видят проблему в Ливане, «в действительности нарушения совершает Израиль».

В Израиле не раз отмечали, что «Хезболла» восстанавливает боевой потенциал. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в связи с этим атаковала ряд объектов «Хезболлы» в Ливане.

Накануне в Ливан прибыла официальная американская делегация, которая предоставила Бейруту два месяца для принятия мер, которые снизят финансовые и военные возможности «Хезболлы».

В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 712
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России все еще актуально
11 ноября 2025, 18:18 9712
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек видео; обновлено 00:07
00:07 18149
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах все еще актуально
11 ноября 2025, 21:36 11140
«Решающая зима» для Украины. А у России большие планы
«Решающая зима» для Украины. А у России большие планы по версии Foreign Affairs
11 ноября 2025, 22:53 1386
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
11 ноября 2025, 20:10 1129
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
11 ноября 2025, 18:24 4429
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
11 ноября 2025, 16:06 5421
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
11 ноября 2025, 00:36 6403
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
11 ноября 2025, 16:18 2435
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
11 ноября 2025, 14:50 3110

ЭТО ВАЖНО

В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 712
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России
Украинская армия поразила крупнейший НПЗ России все еще актуально
11 ноября 2025, 18:18 9712
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек видео; обновлено 00:07
00:07 18149
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах
ВСУ держат оборону: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронтах все еще актуально
11 ноября 2025, 21:36 11140
«Решающая зима» для Украины. А у России большие планы
«Решающая зима» для Украины. А у России большие планы по версии Foreign Affairs
11 ноября 2025, 22:53 1386
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
Телефонный разговор Али Асадова и Джевдета Йылмаза
11 ноября 2025, 20:10 1129
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией
Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами с Исландией и Францией А также один дисквалифицирован, шестеро «висят» на карточках
11 ноября 2025, 18:24 4429
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом?
Вопрос жителя Баку: где мне жить, если сносят мой дом? наш спецреп
11 ноября 2025, 16:06 5421
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
11 ноября 2025, 00:36 6403
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
Прокуратура требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
11 ноября 2025, 16:18 2435
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
Америка требует от Турции: прекратите покупать нефть и газ в России
11 ноября 2025, 14:50 3110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться