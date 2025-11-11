Израиль и США решили судьбу ХАМАС

Израиль и США достигли компромисса, который позволит уйти примерно 200 боевикам ХАМАС, находящимся в туннелях в секторе Газа - на территориях под контролем Армии обороны Израиля. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что на данный момент ни одна страна региона не выразила готовности принять этих палестинцев.

По данным The Jerusalem Post, договоренность была достигнута в ходе переговоров спецпосланника и зятя президента США Джареда Кушнера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Стороны обсудили также возможную демилитаризацию сектора Газа, разоружение ХАМАС и полное устранение влияния движения на этой территории.

Ранее Financial Times сообщала, что США и ряд других государств оказывают давление на Израиль, призывая его разрешить радикалам ХАМАС покинуть туннели, расположенные на подконтрольных Армии обороны Израиля территориях. По израильским данным, в этих подземных укрытиях остаются около 200 бойцов ХАМАС, которые не могут отступить, не выйдя на поверхность и не подвергшись риску быть замеченными израильскими военными.