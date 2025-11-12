Румыны взялись за «Лукойл»

USD 1.7000
Румынские власти должны взять под контроль активы российской энергетической компании «Лукойл», чья деятельность оказалась под угрозой из-за санкций США. Об этом сообщил министр энергетики Румынии Богдан Иван, передает «Европейская правда».

Министр заявил, что страна «должна взять под контроль» Petrotel Lukoil – румынское подразделение «Лукойла», чтобы «гарантировать полное выполнение международных мер, защитить рабочие места 5000 сотрудников и обеспечить стабильность и безопасность национальной энергетической системы».

Он подчеркнул, что выступает за «решительное» применение американских санкций против «Лукойла» и не поддерживает их отсрочку. Ограничения вступают в силу 21 ноября.

«Более того, я буду поддерживать повторение и единое применение санкций, инициированных США, на уровне всего Европейского союза», – указал Богдан Иван.

