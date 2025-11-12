В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь

«Мы, атлеты и деятели спорта со всего мира, решительно осуждаем решение иранского режима от 4 октября 2025 года поддержать смертный приговор Мохаммаду Джаваду Вафаэи Сани, тридцатилетнему чемпиону по боксу и тренеру из Машхада». Больше двадцати известных спортсменов и ведущих спортивных функционеров выступили в защиту парня, у которого иранские власти решили отобрать жизнь. Сани уже пять лет находится в одиночном заключении, к нему применяются психологические и физические пытки. Виновен спортсмен в том, что в 2019 году принимал участие в протестах после резкого повышения цен на горючее.

Это не первое обращение мировой общественности с целью защитить иранского боксера. Первый раз к смерти он был приговорен еще летом 2023 года. Тогда обращение к Фолкеру Тюрку, верховному комиссару ООН по правам человека, подписали 85 правозащитников и правозащитных организаций. Результат мы видим: приговор решено привести в исполнение. Мохаммад Сани, неоднократный чемпион своей провинции Хорасан как в юношеском разряде, так и среди взрослых, не приглашался в национальную сборную: арест прервал его спортивную карьеру, а теперь, похоже, будет прервана и его жизнь. Парню вменяют статью, которая в иранском Уголовном кодексе зовется Mofsed-e-filarz и всегда карается смертной казнью. Признанные виновными считаются «злостными нарушителями морального порядка» и «врагами Аллаха на земле». Судя по всему, в случае с Сани речь идет о подстрекательстве и причинении ущерба государственным учреждениям. Он свою вину категорически отрицает. В последнее время наблюдается резкий рост числа казней в Иране. Только в сентябре по приговору суда было умерщвлено 187 человек, самое большое количество за последние два десятилетия. Больше 1040 человек казнили за девять месяцев 2025 года, вдвое больше, чем за тот же период годом раньше.