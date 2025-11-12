Жена Джека Ма купила лондонский особняк бывшего итальянского посольства

Согласно данным издания, около 15 лет назад дом был переоборудован в частную резиденцию с шестью спальнями, собственным садом и домашним кинотеатром.

По информации компании LonRes, отслеживающей рынок элитной недвижимости Лондона, эта сделка заняла 34-е место среди самых дорогих продаж прошлого года. Долгое время имя покупателя оставалось засекреченным. Отмечалось лишь, что его привлекло «престижное расположение» дома и «высокий уровень безопасности». Теперь выяснилось, что особняк приобрела жена Ма, являющаяся единственным акционером гонконгской компании, через которую миллиардер ранее уже покупал зарубежную недвижимость.

Изначально за дом запрашивали £21,5 млн, пишет Mansion Global. Шестикомнатный таунхаус в Белгрейвии был построен на рубеже XX века, а в 1923 году его купило итальянское правительство для размещения дипломатов. Здание использовалось как резиденция посольства, а затем офис военного атташе, пока в 2009–2011 годах новый владелец не превратил его обратно в частную резиденцию.

FT отмечает, что после конфликта с китайскими властями в 2020 году Джек Ма большую часть времени проводил за пределами Китая, стараясь не привлекать внимания. В 2024 году он снова начал закупку зарубежной недвижимости: помимо особняка в Лондоне, семья Ма приобрела три соседних торговых дома в Сингапуре за $34,5 млн. Среди прочего имущества миллиардера – роскошный дом на пике Виктория в Гонконге, виноградники во Франции и участок площадью 28 тыс. акров в Адирондакских горах Нью-Йорка за $23 млн.

В 2023 году агентство Bloomberg сообщало, что компании Ма – Ant Group и Alibaba – из-за конфликта предпринимателя с властями потеряли более $850 млрд. Опала началась почти три года назад после критики Ма политики Китая, которая, по его мнению, сдерживала инновации в финансовой сфере. Тогда он заявил о «менталитете ломбардов» государственных банков. После этого отменилось IPO Ant Group, а Alibaba разделилась на шесть частей. В период конфликта Ма жил за пределами Китая, в том числе в Токио.