Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?

Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?

наш комментарий
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
00:24 167

Президент Трамп собирается подать иск к британской корпорации BBC на сумму в 1 миллиард долларов за «злонамеренное искажение» его речи перед сторонниками 6 января 2021 года, когда те пошли на штурм вашингтонского Капитолия. Как уже сообщил haqqin.az, руководство британского вещателя признало подделку и в воскресенье генеральный директор Би-би-си Тим Дэви и глава News Дебора Тернесс подали в отставку.

Напомним из нашей предыдущей публикации, о чем идет речь. BBC обвиняют в том, что в своем документальном фильме под названием «Трамп: второй шанс», который был показан в октябре 2024 год перед президентскими выборами в США руководство корпорации специально смонтировало картину так, чтобы у зрителей создалось впечатление, что Трамп посылает соратников на штурм колыбели американской демократии.

Дональд Трамп стал рекордсменом по части исков против масса-медиа. Он недавно подал в суд на New York Times и Wall Street Journal, обвинив их в диффамации. До этого добился «полюбовной» и выплаты компенсации в конфликтах с ABC News и CBS News

«Мы пойдем к Капитолию, и я буду с вами, и мы будем сражаться как в аду (like a hell), - звучит голос Дональда. - Мы будем сражаться как черти, потому что, если вы не будете сражаться как в аду, у вас больше не будет страны».

Однако на самом деле на 15-й минуте речи его слова звучали иначе. «Мы пойдем к Капитолию, - сказал он и мы поддержим наших смелых сенаторов и конгрессменов… Я знаю, что все, кто находится здесь, скоро пойдут к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы их голос был услышан».

Слова like a hell все же прозвучали на 54 минуте его пламенной речи. И руководство BBC было обвинено в том, что оно склеило два пассажа из речи и таким образом деформировало послание Трампа.

«Мы пойдем к Капитолию, и я буду с вами, и мы будем сражаться как в аду (like a hell), - звучит голос Дональда. - Мы будем сражаться как черти, потому что, если вы не будете сражаться как в аду, у вас больше не будет страны»

Однако есть и другая информация. Специальный комитет Конгресса, который расследовал нападение на Капитолий, установил, что слова «мирно и патриотично» были добавлены спичрайтерами Трампа и потом вмонтированы в его выступление.

Есть и другие свидетельства того, что воинство Трампа восприняло его слова как призыв к атаке. Например, он несколько раз произнес слово fight – сражение, бой. Вашингтонская правозащитная группа Citizens for Responsibility and Ethics, проанализировав тысячи документов и свидетельских показаний, доказала, что призыв Трампа «сражаться» был воспринят как руководство к действию, как призыв к восстанию членами ультраправых группировок Proud Boys и Oath Keepers.

В декабре 2020 года в соцсетях появились посты Трампа о том, что «большие протесты в Вашингтоне будут «дикими». Член Oath Keepers из Флориды написал в своем послании: «Он (президент Трамп) призвал нас идти к Капитолию и сказал, чтобы мы вели себя по-дикому. Да, сэр!!! Джентльмены, мы направляемся в Вашингтон, что убрать все его дерьмо».

Атака на Капитолий привела к 5-ти смертям. Около тысячи нападавших были арестованы. Но когда Трамп победил по второй раз все они были амнистированы. Одновременно был прощен бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и Марк Мэдоуз, глава аппарата Белого дома, которые были обвинены в распространении ложных заявлений, о том, что Трамп был законным победителем выборов 2020 года.

В декабре 2020 года в соцсетях появились посты Трампа о том, что «большие протесты в Вашингтоне будут «дикими»

Дональд Трамп стал рекордсменом по части исков против масса-медиа. Он недавно подал в суд на New York Times и Wall Street Journal, обвинив их в диффамации. До этого добился «полюбовной» и выплаты компенсации в конфликтах с ABC News и CBS News.

Однако получить выплату 1 миллиарда долларов от иностранной сети BBC будет гораздо более трудным делом. «Ку Хо Юм, эксперт по 1-ой поправке к конституции США из Университета Орегона говорит, что Трамп «точно не преуспеет в иске против BBC, потому что освещение его речи 6 января 2021 года было в целом правдивым, там не было предумышленной фальсификации». По словам эксперта, американские суды не берутся за иски, связанные с иностранными компаниями, что в конечном итоге идет вразрез с 1-ой поправкой.

Иск Трампа ставит в неудобное положение британского премьера Кира Стармера, который всячески пытается избежать конфликта с Трампом по вопросу введения американских пошлин, а также боевых действий в Украине.

В понедельник один из представителей британского кабинета сказал, что «вся эта история должна стать уроком для BBC. «Обвинение в политической предвзятости – худшее, что с ними может произойти и самая опасная вещь во всем мире», - говорит он.

