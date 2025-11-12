USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
В Москве показали первого Айдола. После пары шагов он рухнул

В Москве представили первого в России человекоподобного робота с искусственным интеллектом, сообщают российские СМИ.

Робот по имени Айдол, сообщило агентство «Москва», упал во время презентации. Робот медленно вышел на сцену в сопровождении двух человек под композицию Gonna Fly Now из фильма «Рокки». Айдол попытался махнуть рукой, но накренился и упал. Презентацию прервали, робота унесли.

Журналист Дмитрий Филонов сообщил, что ранее лидер Национальной технологической коалиции Алексей Южаков предупреждал, что разработчики мало инвестировали в умение робота ходить. Основатель компании «Айдол» Владимир Витухин отметил, что проблема возникла из-за стереокамер — они чувствительны к освещенности, а в зале было темно.

Во время второго выхода на сцену Айдол не без посторонней помощи смог удержаться на ногах, уточняет «Москва».

Разработчики рассказали, что робот «закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми». Все системы работают офлайн, автономная работа рассчитана до шести часов. Какую именно ИИ-систему используют разработчики, не уточняется. По словам разработчиков, живая мимика и выражение эмоций — «ключевые отличия Айдола от других мировых решений». «Лицо» робота может выражать не менее 12 базовых эмоций, а также «сотни» микровыражений.

