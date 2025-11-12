USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Макрон научит палестинцев писать конституцию

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас во вторник в Париже объявили о создании совместного комитета для подготовки Конституции Государства Палестина, сообщает телеканал BFMTV.

«Работа над проектом новой конституции будет направлена на создание всех условий для формирования палестинского государства», – заявил Макрон в Елисейском дворце, где принимал Аббаса.

По его словам, комитет займется «всеми юридическими аспектами», включая «конституционные, институциональные и организационные». Французский президент отметил, что Махмуд Аббас предоставил ему проект конституции.

Глава Палестинской национальной администрации выразил готовность немедленно приступить к работе совместного комитета и подтвердил намерение осуществить реформы, включая проведение выборов, которые могут состояться «через год после перехода ко второй фазе прекращения огня в секторе Газа», предусматривающей разоружение ХАМАС.

В этой связи Макрон вновь подчеркнул, что «Франция не желает видеть, как ХАМАС возобновит контроль над Газой», и призвал к «демилитаризации и роспуску» палестинской группировки.

