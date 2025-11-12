Датчане вооружают Украину, а немцы согревают генераторами

Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд крон ($220 млн), говорится в пресс-релизе Минобороны Дании по итогам консультаций правительства с парламентским комитетом по внешней политике.

В рамках пакета королевство дополнительно выделяет 100 млн крон ($15,5 млн) через так называемую датскую модель, которая финансирует закупки за счет собственного ВПК Украины. Еще 372,2 млн крон ($57,7 млн) пойдут на приобретение американского оружия по линии PURL (Список приоритетных потребностей Украины), а 80 млн крон ($12,4 млн) – на закупку топлива через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).

«Этим пакетом помощи мы обеспечиваем Украине в ближайшие месяцы ряд критически важных возможностей для ведения боевых действий. И другие страны также должны внести свой вклад, например, через датскую модель», – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В то же время глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в ходе визита в Канаду сообщил, что Берлин выделит Украине дополнительно €40 млн в преддверии зимы.

Согласно информации DPA, средства планируется направить, в том числе на ремонт отопительных систем, восстановление разрушенных зданий, поставки электроагрегатов, а также таких вещей, как одеяла и средства гигиены.

«Мы помогаем добиться того, чтобы квартиры были теплыми и освещенными», – заявил германский министр.

Как отмечает DPA, из-за сокращения бюджета МИД ФРГ в этом году объем гуманитарной помощи Украине был существенно снижен.