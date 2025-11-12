В Австралии предложили сделать митинги платными

Отделение Либеральной партии австралийского штата Новый Южный Уэльс подготовило законопроект, согласно которому организаторы протестных акций смогут бесплатно проводить до трех мероприятий в год, а за каждую последующую акцию им придется возмещать полиции расходы на обеспечение безопасности. Об этом сообщает издание New South Wales Liberal.

Сторонники реформы отмечают, что протесты, особенно в Сиднее, вызывают блокировку дорог и нарушают работу транспортной системы, нанося ущерб домохозяйствам, работникам и бизнесу. Премьер-министр Австралии подтвердил, что ежегодные акции обходятся полиции в $5 млн. Инициаторы изменений считают, что эти средства следует направлять на школы, больницы и поддержку семей, а не на обеспечение многократных протестов, мешающих городу.

Кроме того, сторонники реформы предлагают судам при выдаче разрешений учитывать затраты для налогоплательщиков, уровень причиненного ущерба, частоту акций одной группы, экономическое влияние на бизнес и работников, а также возможность выбирать маршруты и локации, где протесты нанесут минимальный ущерб.

Ранее предложение о платных манифестациях отклонялось правящей лейбористской партией, но после инцидента с пикетом неонацистов у здания австралийского парламента законопроект вновь получил шанс на рассмотрение.