В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля

Опрос, проведённый в октябре исследовательским центром Genar, стал важным индикатором политических настроений в современной Турции. Практически его результаты отражают паритет между правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Республиканской народной партией (РНП), одновременно указывая на усиление позиций ультраправых движений. Согласно исследованию, 33,7 процента граждан по-прежнему поддерживают ПСР, находящуюся у власти уже 23 года. Но если сравнить этот показатель с результатом парламентских выборов 2011 года, когда партия получила 49,8 процента голосов, или с 52 процентами, набранными Реджепом Тайипом Эрдоганом на президентских выборах 2023 года, становится очевидным: поддержка правящей партии заметно ослабла.

По мнению политологов, внешнеполитические успехи позволяют ПСР сохранять авторитет и имидж стабильности, однако рост популярности правящей партии сдерживают экономические трудности. В октябрьском отчёте Genar отмечается, что включение в бюджет 2026 года таких мер социальной поддержки, как повышение минимальной заработной платы, а также увеличение пенсий и пособий для малообеспеченных, способно добавить ПСР до 5 процентов голосов. Аналитики напоминают, что во время муниципальных выборов 2024 года, обернувшихся первым серьёзным поражением правящей партии, именно пенсионеры и низкооплачиваемые работники, то есть, около 6 процентов электората, выразили протест, бойкотировав голосование. После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в марте этого года протестный электорат временно активизировался, что позволило РНП выйти вперёд и достичь отметки в 36 процентов. Однако этот рост оказался кратковременным: в последнем опросе поддержка партии опустилась до 31,8 процента, уступив ПСР. По мнению аналитиков, падение рейтинга связано с тем, что РНП выстроила стратегию вокруг одной фигуры — Имамоглу, не предложив чёткой программы выхода из экономического кризиса. Кроме того, распад широкой оппозиционной коалиции, обеспечившей успех на выборах 2024 года, ослабил организационную основу партии. Вместе с тем, продолжающиеся судебные процессы в отношении членов РНП парадоксальным образом усиливают мобилизацию оппозиционного электората, консолидируя его вокруг кемалистской платформы. Исследование Genar также фиксирует рост поддержки партий, участвующих в проекте «Турция без террора». Партия DEM получила 9,4 процента голосов, Партия националистического движения (ПНД) — 8,4 процента. Наибольшие темпы роста демонстрируют силы, выступающие против этого процесса - ультранационалистическая Партия Победы (Zafer Partisi) с 3,7 процента и недавно созданная партия «Анахтар», набравшая 2 процента. Эксперты связывают их успех с общеевропейским подъёмом ультраправых движений и переходом к ним части избирателей, недовольных попытками интеграции РПК/ОНС в легальное политическое поле.

Экономическая составляющая по-прежнему остаётся центральным фактором турецкой политики. Как говорил Сулейман Демирель, «в Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля». По данным Genar, лишь 16,7 процента граждан Турции доверяют нынешнему состоянию экономики, ещё 2,2 процента заявили, что «очень доверяют». В то же время 34,3 процента респондентов отметили, что «не доверяют», а 34 процента — «совсем не доверяют». Таким образом, индекс экономического доверия остаётся стабильно низким. Подавляющее большинство граждан продолжает экономить: 81,9 процента участников опроса сообщили, что за последние полгода сократили расходы, тогда как лишь 18,1 процента не ощутили экономического давления. На фоне экономической нестабильности растёт внимание общества к вопросам безопасности. Проект «Турция без террора» стал одной из главных тем внутренней повестки. Согласно данным Genar, доля сторонников этой инициативы увеличилась до 69,7 процента, тогда как только 20 процентов респондентов выразили сомнение в её успехе. Для сравнения, в августе число сторонников составляло 56 процентов. Таким образом, рост на 13 пунктов за два месяца выглядит показателем формирования национального консенсуса.