Азербайджанская нефть подорожала

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,7, или 4,15% - до $67,78. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $2,68, или 4,26% - до $65,57 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.