Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Азербайджанская нефть подорожала

10:09 857

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,7, или 4,15% - до $67,78. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $2,68, или 4,26% - до $65,57 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы?
Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:37
12:37 2934
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
12:41 83
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации фото
12:20 207
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий
11:36 1379
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту? наш комментарий
00:24 1971
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков видео
12:01 590
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!» видео; обновлено 12:19
12:19 5519
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 5637
Россия не отступает, несмотря на высокие потери
Россия не отступает, несмотря на высокие потери ISW
11:39 1131
Трамп-младший отменил визит в Армению
Трамп-младший отменил визит в Армению
11:16 1271
Скандал в Украине: отстранили министра
Скандал в Украине: отстранили министра
10:56 2160

