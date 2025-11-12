Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»

Военно-транспортный самолет C-130, принадлежащий Военно-воздушным силам Турции (THK), вчера потерпел крушение в воздушном пространстве Грузии во время полета из Азербайджана в Турцию. На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, что у самолета оторвались кабина и хвостовая часть, что породило многочисленные слухи в турецком сегменте социальных сетей.
Посольство России в Анкаре после происшествия выразило соболезнования Турции. Однако пользователи турецких соцсетей начали обвинять Москву в том, что именно Россия сбила турецкий самолет. В ответ на комментарии вроде «Наш самолет сбила Россия» посольство России в Анкаре написало: «Как вообще могла прийти вам в голову такая мысль?»
В ответ на обвинения одного из пользователей социальных сетей посольство опубликовало место крушения C-130 и подчеркнуло, что этот район не имеет никакого отношения к России.
В ответ на аналогичные обвинения другого турецкого пользователя посольство также отметило: «Мы не ваши враги. Мы стараемся улучшить отношения между Россией и Турцией».
November 11, 2025
Biz sizin düşmanınız değiliz. Rus-Türk ilişkilerini geliştirmeye çalışıyoruz.— RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) November 11, 2025
*** 11:31
Потерпевший вчера крушение турецкий военно-транспортный самолет имел долгую историю, пишет турецкая газета Sözcü. Согласно информации издания, разбившийся накануне военно-транспортный самолет C130 «Геркулес» более полувека находился в эксплуатации. Самолет был произведен в 1968 году и первоначально служил в ВВС Саудовской Аравии. В 2010 году его выкупили Вооруженные силы Турции и включили в состав 12-й авиабазы в Кайсери, где самолет входил в 222-ю эскадрилью «Носорог».
По данным Министерства обороны, C130 вылетел из Гянджи и направлялся в Мерзифон, доставляя военнослужащих, участвовавших в Дне победы Азербайджана. Через полчаса после взлета борт потерял высоту и распался в воздухе над горной местностью на границе с Грузией.
Самолеты этого типа - Lockheed C130 Hercules - находятся на вооружении Турции с 1960-х годов и считаются одними из самых надежных в своем классе. Однако возраст отдельных машин достигает 50–60 лет. В октябре Минобороны Турции объявило о планах заменить их новыми моделями C130J Super Hercules, поставки которых должны начаться в ближайшие годы.
Все фрагменты самолета уже собраны для технической экспертизы. Причины катастрофы пока официально не названы.
Как отметил турецкий эксперт, отставной военный Джошкун Башбуг в эфире телеканала CNN Türk, техническую неисправность как причину крушения «следует исключить». «Рассматривать следует различные версии, но исходить необходимо прежде всего из того, что C-130 - проверенный временем военно-транспортный самолет, последний известный инцидент с которым произошел в 1982 году.
Техническую неисправность как причину крушения следует исключить. То же касается погодных условий, так как о плохой погоде сообщили бы соответствующие ведомства. Остаются версии столкновения в воздухе, диверсии либо нападения», - подчеркнул он.
Аналогичной версии придерживается другой турецкий эксперт по вопросам безопасности Ибрагим Келеш. «Необходимо рассматривать различные версии причин катастрофы: техническую неисправность, ошибку пилота, сезонные и погодные условия, плохую видимость. Но существует и вероятность внешнего воздействия», - приводит мнение специалиста газета Milliyet.
Военный эксперт Казым Далкыран в свою очередь не исключил, что С-130 мог быть сбит средствами ПВО. «В приграничных районах неопознанные самолеты могут быть автоматически сбиты некоторыми системами ПВО, находящимися в состоянии постоянной боевой готовности. Но в этом вопросе, конечно, следует дождаться заявлений Министерства обороны Турции», - сказал он CNN Türk.
Бывший командующий логистикой Вооруженных сил Турции генерал армии в отставке Эрдоган Каракуш заявил в интервью турецкому телевидению, что хотя самолеты C-130 старые, они прошли полную модернизацию в Турции, а техническое состояние самолетов тщательно проверяется перед каждым полетом. Ожидается, что ВВС Турции будут эксплуатировать самолеты C-130 до 2040 года.
***
Силы Минобороны Турции прибыли на место крушения самолета С-130 в Грузии.
Турецкие эксперты по вопросам безопасности не исключают внешнего воздействия на разбившийся в Грузии С-130.
November 12, 2025
*** 09:57
Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военнослужащих, находившихся на борту военно-транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана в Турцию.
В ведомстве сообщили, что самолет разрушился в воздухе, однако причины трагедии пока не уточняются.
Сразу после крушения на место происшествия были направлены спасательные и поисковые команды. Операция продолжалась всю ночь, в ней принимали участие главы МВД и Минобороны Грузии.
Министерство обороны Турции опубликовало список всех погибших. Среди них — пилот Гёкхан Коркмаз, офицеры Военно-воздушных сил Сердар Услу, Нихат Ильген, Джюнейт Кандемир, Умит Инже, Бурат Озкан, Эмрах Куран, Хамди Армаган Каплан, Акын Каракуш, Илькер Айкут, Рамазан Ягыз, Эмре Алтыок, Бурак Иббиги, Беркай Караджa, Ахмет Яшар Куюджу, Джем Долапджы и Эмре Сайын. В числе погибших также старший лейтенант по ремонту самолетов Эмре Мерджан, старший сержант-техник Нури Озджан и старший сержант по ремонту самолетов Ильхан Онган.
Все они служили в составе Военно-воздушных сил Турции.
Отмечается, что турецкий беспилотник AKINCI в настоящее время проводит поиск на месте происшествия. Сообщается об обнаружении еще двух обломков потерпевшего крушение самолета.
November 12, 2025