Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»

Военно-транспортный самолет C-130, принадлежащий Военно-воздушным силам Турции (THK), вчера потерпел крушение в воздушном пространстве Грузии во время полета из Азербайджана в Турцию. На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, что у самолета оторвались кабина и хвостовая часть, что породило многочисленные слухи в турецком сегменте социальных сетей. Посольство России в Анкаре после происшествия выразило соболезнования Турции. Однако пользователи турецких соцсетей начали обвинять Москву в том, что именно Россия сбила турецкий самолет. В ответ на комментарии вроде «Наш самолет сбила Россия» посольство России в Анкаре написало: «Как вообще могла прийти вам в голову такая мысль?» В ответ на обвинения одного из пользователей социальных сетей посольство опубликовало место крушения C-130 и подчеркнуло, что этот район не имеет никакого отношения к России. В ответ на аналогичные обвинения другого турецкого пользователя посольство также отметило: «Мы не ваши враги. Мы стараемся улучшить отношения между Россией и Турцией». pic.twitter.com/e0d1023QlY — RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) November 11, 2025 Biz sizin düşmanınız değiliz. Rus-Türk ilişkilerini geliştirmeye çalışıyoruz. — RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) November 11, 2025

*** 11:31 Потерпевший вчера крушение турецкий военно-транспортный самолет имел долгую историю, пишет турецкая газета Sözcü. Согласно информации издания, разбившийся накануне военно-транспортный самолет C130 «Геркулес» более полувека находился в эксплуатации. Самолет был произведен в 1968 году и первоначально служил в ВВС Саудовской Аравии. В 2010 году его выкупили Вооруженные силы Турции и включили в состав 12-й авиабазы в Кайсери, где самолет входил в 222-ю эскадрилью «Носорог».

По данным Министерства обороны, C130 вылетел из Гянджи и направлялся в Мерзифон, доставляя военнослужащих, участвовавших в Дне победы Азербайджана. Через полчаса после взлета борт потерял высоту и распался в воздухе над горной местностью на границе с Грузией. Самолеты этого типа - Lockheed C130 Hercules - находятся на вооружении Турции с 1960-х годов и считаются одними из самых надежных в своем классе. Однако возраст отдельных машин достигает 50–60 лет. В октябре Минобороны Турции объявило о планах заменить их новыми моделями C130J Super Hercules, поставки которых должны начаться в ближайшие годы. Все фрагменты самолета уже собраны для технической экспертизы. Причины катастрофы пока официально не названы. Как отметил турецкий эксперт, отставной военный Джошкун Башбуг в эфире телеканала CNN Türk, техническую неисправность как причину крушения «следует исключить». «Рассматривать следует различные версии, но исходить необходимо прежде всего из того, что C-130 - проверенный временем военно-транспортный самолет, последний известный инцидент с которым произошел в 1982 году. Техническую неисправность как причину крушения следует исключить. То же касается погодных условий, так как о плохой погоде сообщили бы соответствующие ведомства. Остаются версии столкновения в воздухе, диверсии либо нападения», - подчеркнул он. Аналогичной версии придерживается другой турецкий эксперт по вопросам безопасности Ибрагим Келеш. «Необходимо рассматривать различные версии причин катастрофы: техническую неисправность, ошибку пилота, сезонные и погодные условия, плохую видимость. Но существует и вероятность внешнего воздействия», - приводит мнение специалиста газета Milliyet. Военный эксперт Казым Далкыран в свою очередь не исключил, что С-130 мог быть сбит средствами ПВО. «В приграничных районах неопознанные самолеты могут быть автоматически сбиты некоторыми системами ПВО, находящимися в состоянии постоянной боевой готовности. Но в этом вопросе, конечно, следует дождаться заявлений Министерства обороны Турции», - сказал он CNN Türk. Бывший командующий логистикой Вооруженных сил Турции генерал армии в отставке Эрдоган Каракуш заявил в интервью турецкому телевидению, что хотя самолеты C-130 старые, они прошли полную модернизацию в Турции, а техническое состояние самолетов тщательно проверяется перед каждым полетом. Ожидается, что ВВС Турции будут эксплуатировать самолеты C-130 до 2040 года.

*** Силы Минобороны Турции прибыли на место крушения самолета С-130 в Грузии. Турецкие эксперты по вопросам безопасности не исключают внешнего воздействия на разбившийся в Грузии С-130. pic.twitter.com/FMqxgpEjyR — Newsfeed (@Newsfeed883920) November 12, 2025