Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы?

Оползень, сошедший в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку, произошел по техническим причинам. Об этом сообщил журналистам завотделом Института географии имени академика Гасана Алиева при Министерстве науки и образования Азербайджана Энвер Алиев.

По его словам, через данную территорию ранее проходила водопроводная труба, срок эксплуатации которой истек: «Из-за разрушения трубы и утечки воды на поверхности почвы образовались водные скопления. Так как нижний слой почвы является водонепроницаемым, то это вызвало скользкость и, соответственно, оползень. Из-за скопления воды произошло смещение в ступенчатой части грунта».

Энвер Алиев отметил, что в районе возникла угроза оползней и в других местах: «Необходимо в кратчайшие сроки обновить систему водного хозяйства и заменить старые трубы на современные. Из-за течи в старых трубах образовались трещины, что создает опасность новых оползней в будущем. В правой и левой частях нынешнего оползня мы обнаружили разломы, и в дальнейшем здесь может произойти более крупное смещение грунта».

В свою очередь, Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) распространило заявление в связи с оползнем, произошедшим на территории парка на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку.

В ведомстве сообщили, что водопроводные линии, используемые для орошения в парке, не принадлежат Управлению Хатаинского районного водоканала.