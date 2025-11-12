Закир Гасанов в Боснии и Герцеговине

USD 1.7000
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В рамках визита генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

На встрече, в которой также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр обороны и возглавляемая им делегация посетили мемориальный комплекс, установленный в парке Дружбы в память о жертвах геноцида в Ходжалы и Сребренице, где возложил венок перед комплексом.

