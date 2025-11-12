К Земле приближается мощная магнитная буря

Солнечная активность резко повысилась из-за серии вспышек класса X, зафиксированных на поверхности Солнца. Об этом сообщила кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

В результате асимметричного коронального выброса массы, произошедшего во время вспышки класса X5 9–10 ноября, ожидается, что плазменное облако достигнет Земли 12 ноября.

По данным астрофизиков, в настоящее время солнечная активность находится на уровне R1–R2 (слабый–средний), однако с середины дня 12 ноября и до 13 ноября она повысится до уровня R3 (сильный). Повышенная активность может сохраниться до полудня 13 ноября.

В высоких широтах сила магнитной бури 12 ноября по 10-балльной шкале составит 4–8 баллов, а 13 ноября снизится до 3–5. В средних широтах ожидается буря силой 4–7 баллов, после чего показатели вернутся к фоновому уровню.

Согласно прогнозам, 12 ноября в высоких широтах возможна магнитная буря уровня G2–G4, которая к середине дня может усилиться до G3–G4 (сильная буря). 13 ноября активность, вероятно, сохранится на уровне G1–G3, а 14 ноября начнет снижаться.