Скандал в Украине: отстранили министра

Правительство Украины отстранило Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома». Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
Решение было принято на внеочередном заседании правительства. Исполнять обязанности главы Минюста будет замминистра по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.
Галущенко заявил, что согласен с действиями Кабмина и «не держится» за должность.
«Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — написал он в Facebook.