USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Скандал в Украине: отстранили министра

10:56 2169

Правительство Украины отстранило Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома». Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Решение было принято на внеочередном заседании правительства. Исполнять обязанности главы Минюста будет замминистра по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Галущенко заявил, что согласен с действиями Кабмина и «не держится» за должность.

«Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — написал он в Facebook.

Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы?
Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:37
12:37 2948
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
12:41 104
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации фото
12:20 209
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий
11:36 1396
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту? наш комментарий
00:24 1971
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков видео
12:01 600
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!» видео; обновлено 12:19
12:19 5549
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 5638
Россия не отступает, несмотря на высокие потери
Россия не отступает, несмотря на высокие потери ISW
11:39 1142
Трамп-младший отменил визит в Армению
Трамп-младший отменил визит в Армению
11:16 1274
Скандал в Украине: отстранили министра
Скандал в Украине: отстранили министра
10:56 2170

ЭТО ВАЖНО

Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы?
Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:37
12:37 2948
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
12:41 104
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации фото
12:20 209
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий
11:36 1396
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту? наш комментарий
00:24 1971
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков видео
12:01 600
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!» видео; обновлено 12:19
12:19 5549
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 5638
Россия не отступает, несмотря на высокие потери
Россия не отступает, несмотря на высокие потери ISW
11:39 1142
Трамп-младший отменил визит в Армению
Трамп-младший отменил визит в Армению
11:16 1274
Скандал в Украине: отстранили министра
Скандал в Украине: отстранили министра
10:56 2170
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться