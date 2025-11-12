Скандал в Украине: отстранили министра

Правительство Украины отстранило Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома». Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Решение было принято на внеочередном заседании правительства. Исполнять обязанности главы Минюста будет замминистра по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Галущенко заявил, что согласен с действиями Кабмина и «не держится» за должность.

«Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — написал он в Facebook.